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經典鴨尾造型回歸　Porsche 911 Sport Classic (Typ 992) 限量 1,250 輛登場

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2022-04-28 11:25:40



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Porsche 今日 4/28 發表 Heritage Design 產品策略下四款新車中第二款作品 911 Sport Classic，將限量生產 1,250 輛，預定今年 7 月開始於歐洲市場供應，其他市場將隨後推出。

Porsche 911 Sport Classic (Typ 992)
Porsche 911 Sport Classic (Typ 992)
911 Sport Classic 是由 Porsche Exclusive Manufaktur 所打造，外觀造型致敬 1960 年至 1970 年代初期的 911，正如 2009 年時基於 997 世代 911 所推出的 911 Sport Classic 一般，均受到 1964 年至 1973 年間的初代 911 及 1972 年的 911 Carrera RS 2.7 啟發，最顯著的特徵在於引擎蓋配置內建第三煞車燈的固定式鴨尾造型，散熱口加入 Heritahe Design 標誌，並在行李廂蓋、車頂、尾翼增加兩道賽車條紋，前葉子板設有專屬徽飾，車尾換上復古字體車型銘牌，車色新增專屬的 Sport Grey Metallic (金屬灰色)，也可選擇黑色、金屬瑪瑙灰色、金屬龍膽藍色或 Paint to Sample 客製化。

Porsche 911 Sport Classic (Typ 992)
Porsche 911 Sport Classic (Typ 992)
Porsche 911 Sport Classic (Typ 992)
Porsche 911 Sport Classic (Typ 992)
Porsche 911 Sport Classic (Typ 992)
Porsche 911 Sport Classic (Typ 992)
Porsche 911 Sport Classic (Typ 992)
Porsche 911 Sport Classic (Typ 992)
Porsche 911 Sport Classic (Typ 992)
Porsche 911 Sport Classic (Typ 992)
Porsche 911 Sport Classic (Typ 992)
Porsche 911 Sport Classic (Typ 992)
Porsche 911 Sport Classic (Typ 992)
Porsche 911 Sport Classic (Typ 992)
Porsche 911 Sport Classic (Typ 992)
Porsche 911 Sport Classic (Typ 992)
Porsche 911 Sport Classic (Typ 992)
Porsche 911 Sport Classic (Typ 992)
Porsche 911 Sport Classic (Typ 992)
Porsche 911 Sport Classic (Typ 992)
內裝方面，911 Sport Classic 在門飾板及座椅中央採用 Pepita 紋路來展現復古氣息，搭配黑棕 (Black/Classic Cognac)雙色 semi-aniline 真皮包覆的內裝及座椅材質，轉速錶改為復古的字體與底圖，飾板選用木紋材質製作，並在副駕駛座前設有金色限量編號銘牌，中央扶手則可見到 Porsche Exclusive Manufaktur 保時捷個人化訂製服務紋路，門檻飾板則寫上 911 Sport Classic，原廠還同步推出專屬的腕錶供選購。

Porsche 911 Sport Classic (Typ 992)
Porsche 911 Sport Classic (Typ 992)
Porsche 911 Sport Classic (Typ 992)
Porsche 911 Sport Classic (Typ 992)
Porsche 911 Sport Classic (Typ 992)
Porsche 911 Sport Classic (Typ 992)
Porsche 911 Sport Classic (Typ 992)
Porsche 911 Sport Classic (Typ 992)
Porsche 911 Sport Classic (Typ 992)
Porsche 911 Sport Classic (Typ 992)
Porsche 911 Sport Classic (Typ 992)
Porsche 911 Sport Classic (Typ 992)
Porsche 911 Sport Classic (Typ 992)
Porsche 911 Sport Classic (Typ 992)
動力配置方面，911 Sport Classic 採用 3.7 升水平對臥 6 缸雙渦輪增壓汽油引擎搭配 7 速手排變速箱及後輪驅動，可輸出 550ps 最大馬力，其中手排變速箱可支援退檔自動補油功能，更標準配備跑車排氣系統，成為最強悍的手排 911。

Porsche 911 Sport Classic (Typ 992)
Porsche 911 Sport Classic (Typ 992)
底盤方面，911 Sport Classic 採用與 911 Turbo 及 911 GTS 相同的懸吊系統設定，屬於運動化底盤，可將車身往下降低 10mm，更標準配備 PASM 保時捷主動式懸載調整系統，可讓減震調節系統能對應路面狀況做出反應並調節阻尼，原廠表示可帶來更優異的抓地力與更精準的轉向表現。

Porsche 911 Sport Classic (Typ 992)
Porsche 911 Sport Classic (Typ 992)
Porsche 於 2020 年 6 月首度推出 Heritage Design 產品策略，期望能讓 Style Porsche 設計部門與 Porsche Exclusive Manufaktur 保時捷個人化訂製服務聯手打造的限量車型，喚起車主與車迷朋友對 1950、1960、1970 甚至 1980 年代的回憶，首款作品 911 Targa 4S Heritage Design Edition 限量 992 輛，已於去年 3 月正式在台上市並銷售一空，相信本次推出的第二款作品 911 Sport Classic 也會受到準車主的喜愛，進而在國內現身。

Porsche 911 Sport Classic (Typ 992)
Porsche 911 Sport Classic (Typ 992)
Porsche 911 Sport Classic (Typ 992)
Porsche 911 Sport Classic (Typ 992)

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