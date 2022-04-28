經典鴨尾造型回歸　Porsche 911 Sport Classic (Typ 992) 限量 1,250 輛登場

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911 Sport Classic 是由 Porsche Exclusive Manufaktur 所打造，外觀造型致敬 1960 年至 1970 年代初期的 911，正如 2009 年時基於 997 世代 911 所推出的 911 Sport Classic 一般，均受到 1964 年至 1973 年間的初代 911 及 1972 年的 911 Carrera RS 2.7 啟發，最顯著的特徵在於引擎蓋配置內建第三煞車燈的固定式鴨尾造型，散熱口加入 Heritahe Design 標誌，並在行李廂蓋、車頂、尾翼增加兩道賽車條紋，前葉子板設有專屬徽飾，車尾換上復古字體車型銘牌，車色新增專屬的 Sport Grey Metallic (金屬灰色)，也可選擇黑色、金屬瑪瑙灰色、金屬龍膽藍色或 Paint to Sample 客製化。
內裝方面，911 Sport Classic 在門飾板及座椅中央採用 Pepita 紋路來展現復古氣息，搭配黑棕 (Black/Classic Cognac)雙色 semi-aniline 真皮包覆的內裝及座椅材質，轉速錶改為復古的字體與底圖，飾板選用木紋材質製作，並在副駕駛座前設有金色限量編號銘牌，中央扶手則可見到 Porsche Exclusive Manufaktur 保時捷個人化訂製服務紋路，門檻飾板則寫上 911 Sport Classic，原廠還同步推出專屬的腕錶供選購。
動力配置方面，911 Sport Classic 採用 3.7 升水平對臥 6 缸雙渦輪增壓汽油引擎搭配 7 速手排變速箱及後輪驅動，可輸出 550ps 最大馬力，其中手排變速箱可支援退檔自動補油功能，更標準配備跑車排氣系統，成為最強悍的手排 911。
底盤方面，911 Sport Classic 採用與 911 Turbo 及 911 GTS 相同的懸吊系統設定，屬於運動化底盤，可將車身往下降低 10mm，更標準配備 PASM 保時捷主動式懸載調整系統，可讓減震調節系統能對應路面狀況做出反應並調節阻尼，原廠表示可帶來更優異的抓地力與更精準的轉向表現。
Porsche 於 2020 年 6 月首度推出 Heritage Design 產品策略，期望能讓 Style Porsche 設計部門與 Porsche Exclusive Manufaktur 保時捷個人化訂製服務聯手打造的限量車型，喚起車主與車迷朋友對 1950、1960、1970 甚至 1980 年代的回憶，首款作品 911 Targa 4S Heritage Design Edition 限量 992 輛，已於去年 3 月正式在台上市並銷售一空，相信本次推出的第二款作品 911 Sport Classic 也會受到準車主的喜愛，進而在國內現身。