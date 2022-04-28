準備大量交車　Ford 宣布 F-150 Lightning 正式投產

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儘管美國市場一項熱衷於大排量、多氣缸數的引擎，但是當一款廣受市場歡迎的車款實現完全電動化時，F-150 Lightning 受歡迎的程度依舊遠超乎預期。當然除了美國總統親自站台以外，不到 4 萬美元的定價也有足夠的吸引力，訂單開放短短兩個月內就突破 20 萬張，遠遠超過現有產能的訂單量亦讓 Ford 不得不暫停接單的動作。
為此，Ford 針對 Rouge Complex 工廠進行擴建，計劃於 2023 年將年產量提高 15 萬輛。並投資 9.5 億美元，為當地新增 750 個工作崗位。截至目前位址，Ford 在密西根州對 F-150 Lightning 的投資總計已超過 10 億美元，總計在該州新增 1,700 個工作崗位，其中包括與主要供應商 Rawsonville Components Plant、Van Dyke Electric Powertrain Center 製造工廠相互合作，提高電動車零件的生產量，包括電池芯、電池底殼和電力驅動系統等。
據 Ford 原廠表示，F-150 Lightning 以創紀錄最短的時間內吸引到 15 萬名準車主，其中更有 75% 的預訂者為品牌的新客戶，足見該車的魅力相當十足。F-150 Lightning 的編成編成分為商用版、XLT、LARIAT 及 Platinum 共 4 款，建議售價 39,974~90,474 美元起 (約合新台幣 110.8~250.7 萬元起)。F-150 為北美市場代表性皮卡之一，隨著電動化潮流而重拾 Lightning 之名，邁入更潔淨的未來，造就盛況空前的歡迎程度。