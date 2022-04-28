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新增 6 速 iMT 手排 / 新式 19 吋鍛造鋁圈　全新年式 Toyota GR Supra 登場

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2022-04-28 13:25:40

Toyota 旗下專屬的性能品牌 GAZOO Racing 宣布推出全新年式改款 GR Supra，針對底盤性能進行重新調校，並於 RZ 車型追加手排版本，預計 2022 年夏季開放預購，最快於 2022 年秋季於日本市場交車。至於國內市場方面，和泰汽車也於今年 2 月宣布將於年底引進，有望進一步吸引熱血的消費者。

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在此次改款上，新年式 GR Supra 全車系悉數強化方向盤轉向反應與懸吊來提升操控性與舒適度，調整 AVS 可變阻尼避震的阻尼特性來改善側傾平衡與乘坐舒適度，亦強化支臂襯套提高轉向初期的反應，同時 AVS、EPS、VSC 等系統也全面強化增強車輛的操控極限，使得 GR Supra 可玩度更上層樓。

變速系統方面，新增的 6 速 iMT 手排系統僅供應於 3.0 升 RZ 車型，其排檔頭採用球形，便於駕駛者從任何方向抓握與操作，頂部有 GR 專屬標誌提升運動氛圍。iMT 與 GR Yaris 相同能於升降檔時適時補油以維持轉速並避免頓挫感，提供更為順暢的換檔體驗。

在外觀部分則換上與 GR Yaris 和 GR86 相同的家族化造型，採用多輻條狀的 19 吋鍛造式鋁圈，每顆減輕 1.2 公斤來降低簧下重量，有效提升乘坐質感和轉向穩定性。車色方面則新增 Volcanic Ash Gray 金屬灰、Dawn Blue 金屬藍，RZ 車型亦有專屬 Avalanche White 金屬白。內裝 RZ 車型新增專屬棕色內裝，JBL Premium Sound System 音響則同步精進，帶來更高品質的音場效果。

和泰汽車已於今年 2 月預告將在今年引進 GR Supra 手排版本，至於售價、配備表現為何，7Car<小七車觀點>將持續追蹤，並帶來第一手消息。

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