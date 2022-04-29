特企／疫情期間用眼超時負擔增！營養師：這項補充超重要

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專業營養師建議，日常生活中可透過補充花青素中的「cyanidin 3-glucoside（簡稱為 C3G）」，替眼睛提升保護力。早期研究已發現，C3G的抗氧化指標是所有花青素成份中最高，同時還可調節3C產品引起的短暫屈光改變、視覺疲勞感及淚腺分泌。根據國內外的研究報告指出，台灣原生種桑葚的總花青素含量為各種蔬果中最高，特別是來自於北迴歸線以南的嘉義、台南、高雄的台灣原生種桑葚，遠高於其他花青素蔬果的C3G占比。
其中，桑葚果實低溫乾燥後，花青素會再濃縮8~9倍，是加工後可保留完整營養素的水果，即使製作成粉未，仍可保留完整營養成分。營養師也提醒，補充C3G同時也需要攝取像是葉黃素、玉米黃素等營養素，可以讓眼睛照護更全方位。
每日營養攝取要充足 適當休息不傷眼
過去就曾有案例，一名年輕女大學生，因為長期在睡前低光源的狀況下滑手機，不僅有嚴重近視，甚至導致視網膜剝離，不好的用眼習慣，加上沒有保護雙眼的基礎知識，讓她年紀輕輕就引發了白內障問題。因此，除了每日補充適量的C3G及葉黃素外，還要搭配良好的用眼習慣，盡量每使用30分鐘休息10分鐘，也要避免睡前在燈光昏暗的情況下，過度使用手機，不僅傷眼，進而影響民眾入眠和睡眠品質。不論在外、居家辦公還是遠端上課，以及假日的居家休息，都要適當的用眼休息，再搭配天然的營養素，才能替靈魂之窗提供全面性的完整保護力。
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