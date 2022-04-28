COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

家屬注意！家中失智患者出現「3種情況」要當心

家屬注意！家中失智患者出現「3種情況」要當心
家屬注意！家中失智患者出現「3種情況」要當心

健康醫療網

2022-04-28 14:31:01

【健康醫療網／編輯部整理】林女士每天習慣上菜市場逛逛，採買家庭必需用品，家人近日發現，林女士會一直重複購買同樣的東西，比如說拖鞋，即便家中已有足夠的拖鞋，她仍是一直購買，並且堆滿了整個衣櫃。經家人勸說後，仍無法停止重複購買的行為。

我是廣告 請繼續往下閱讀
另一位林先生年輕時是一位帥氣的飛官，隨著年紀增長，記性漸漸變差，也開始變得不愛洗澡，不論天氣冷暖，整天都穿著飛行夾克式的外套，不管家人勸說堅持不肯脫下外套。從年輕時就是個好脾氣的張奶奶，待人處事很和氣，隨著年紀增長，脾氣變得較暴躁，並且開始懷疑親近的家人偷竊自己的東西。

失智症患者易出現精神行為症狀

國泰綜合醫院神經內科主治醫師廖品雯指出，上述3個小故事所發生的狀況，屬於精神行為症狀：如病態收集行為，固著行為、錯認、憂鬱和睡眠週期混亂等。這些精神行為症狀容易出現在失智症的患者，並在失智症的任何病程都可能出現，而且會隨著失智症的嚴重度增加而加劇。

失智症普遍被認為是認知功能退化的疾病，但事實上除了認知退化，還會伴隨著精神行為症狀。對於許多家屬來說，發生上述的狀況，往往令人不知如何面對，甚至會造成生活中很大的困擾，以及和家人之間的衝突，也因此這些精神行為症狀，容易被忽略跟失智症的相關性，也就延誤了就醫的時機。

發生以下3種情況，留心長者出現症狀

廖品雯表示，當家中長者開始出現一些有別於以往的精神行為問題時，應盡快至醫院就醫，以便釐清問題。若是家中已有診斷為失智的長者，家人及照顧者則要留心觀察長者日常生活狀況，並主動詢問有關睡眠，情緒等問題；若有懷疑的症狀出現，盡快和原本的醫師討論，正確評估可能造成的原因。

下列的情形容易導致失智長者出現精神行為症狀

1.環境改變（搬家，家裡成員變動等）

2.身心未獲得滿足（疼痛，口渴，焦慮，聽力或視力障礙等）

3.內科疾病或藥物問題（感染，脫水，藥物過量，電解質不平衡）。



若是正確找出原因，經過修正後就可減少症狀程度和症狀出現的頻率。

家人該如何面對失智長者？

當面對出現精神行為症狀的長者時，家人該如何面對呢？廖品雯說明，第一當然就是儘早就醫。在相處上耐心觀察並理解想法，不要立即否定，或用過多負面的字眼溝通。若真的發生衝突時，主動離開現場，避免自己跟長者有更多情緒反應。

平日建立規律簡單的活動，讓長者能多運動（快走，跳舞，太極拳，游泳……等其他運動）。另外，近年來音樂治療也很流行，音樂能放鬆心情，使心情愉悅。芳香療法，身體按摩或懷舊治療，也有部分治療效果。至於藥物方面的治療就交由醫生來決定。

精神行為症狀雖然多變難處理，但如果保有正確的態度跟適度處理，仍是能有所改善。現在的生活型態緊湊忙碌，除了工作之外，大家也必須留心身邊的長者的情形，多陪伴及聊天。才能及時發現狀況並儘早就醫。

（文章授權提供／常春月刊）



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53496

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

年輕人手麻腳麻小心多發性硬化症　及早發現穩定治療是正解

染疫別以為輕症沒事！11大高危險族群有「3症狀」快就醫

上海6歲以下染疫幼童達1.2萬例　占總數2.4%

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

繼續作答
即時
推薦閱讀