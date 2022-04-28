家屬注意！家中失智患者出現「3種情況」要當心

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失智症患者易出現精神行為症狀
國泰綜合醫院神經內科主治醫師廖品雯指出，上述3個小故事所發生的狀況，屬於精神行為症狀：如病態收集行為，固著行為、錯認、憂鬱和睡眠週期混亂等。這些精神行為症狀容易出現在失智症的患者，並在失智症的任何病程都可能出現，而且會隨著失智症的嚴重度增加而加劇。
失智症普遍被認為是認知功能退化的疾病，但事實上除了認知退化，還會伴隨著精神行為症狀。對於許多家屬來說，發生上述的狀況，往往令人不知如何面對，甚至會造成生活中很大的困擾，以及和家人之間的衝突，也因此這些精神行為症狀，容易被忽略跟失智症的相關性，也就延誤了就醫的時機。
發生以下3種情況，留心長者出現症狀
廖品雯表示，當家中長者開始出現一些有別於以往的精神行為問題時，應盡快至醫院就醫，以便釐清問題。若是家中已有診斷為失智的長者，家人及照顧者則要留心觀察長者日常生活狀況，並主動詢問有關睡眠，情緒等問題；若有懷疑的症狀出現，盡快和原本的醫師討論，正確評估可能造成的原因。
下列的情形容易導致失智長者出現精神行為症狀
1.環境改變（搬家，家裡成員變動等）
2.身心未獲得滿足（疼痛，口渴，焦慮，聽力或視力障礙等）
3.內科疾病或藥物問題（感染，脫水，藥物過量，電解質不平衡）。
若是正確找出原因，經過修正後就可減少症狀程度和症狀出現的頻率。
家人該如何面對失智長者？
當面對出現精神行為症狀的長者時，家人該如何面對呢？廖品雯說明，第一當然就是儘早就醫。在相處上耐心觀察並理解想法，不要立即否定，或用過多負面的字眼溝通。若真的發生衝突時，主動離開現場，避免自己跟長者有更多情緒反應。
平日建立規律簡單的活動，讓長者能多運動（快走，跳舞，太極拳，游泳……等其他運動）。另外，近年來音樂治療也很流行，音樂能放鬆心情，使心情愉悅。芳香療法，身體按摩或懷舊治療，也有部分治療效果。至於藥物方面的治療就交由醫生來決定。
精神行為症狀雖然多變難處理，但如果保有正確的態度跟適度處理，仍是能有所改善。現在的生活型態緊湊忙碌，除了工作之外，大家也必須留心身邊的長者的情形，多陪伴及聊天。才能及時發現狀況並儘早就醫。
（文章授權提供／常春月刊）
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53496
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