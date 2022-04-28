Mercedes-Benz Pass 賓士暢行 App 增加台新銀行聯名卡、華城電機充電網、台灣大車隊代駕及 FineD

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本次宣布增加的策略夥伴，包括提供全方位金流服務及賓士聯名卡友權益的台新銀行、提供充電網路的華城電機、提供 55688 代駕服務的台灣大車隊以及提供品味生活服務的 FineDayClub。
台新銀行以台灣賓士長期金融合作夥伴的身分，跨出賓士聯名權益合作，在「Mercedes-Benz Pass 賓士暢行」App 中，針對會員推出推出綁定「Mercedes-Benz 聯名卡」及消費達指定門檻，即有機會暢享國內頂級酒店一泊二食的尊榮行程，而台灣賓士更加碼提供車主會員尊榮禮賓秘書服務。
華城電機在「Mercedes-Benz Pass 賓士暢行」App 中，提供用戶搜尋距離最近充電站的功能，在活動現場也宣布該公司正持續於各縣市設置充電站，目前已建構 202 座充電樁，其中包含即將啟用的國內首座 480kW 快充充電樁，預計今年底將使全國充電樁總數達到 525 座，涵蓋電影院、百貨公司及飯店等場域。
台灣大車隊在「Mercedes-Benz Pass 賓士暢行」App 中所提供的 55688 代駕服務，其駕駛員均需接受台灣賓士教育訓練講師的培訓，供車主使用疲勞代駕及銀髮代駕服務，即日起，完成車輛綁定的賓士車主，凡透過「Mercedes-Benz Pass 賓士暢行」呼叫代駕服務，還有機會獲得限量禮遇。
至於 FineDayClub 則是以嚴選海內外頂級場域與活動為服務項目，車主透過「Mercedes-Benz Pass 賓士暢行」App ，能挑選符合自我品味的專屬體驗，包含戶外的奢華野營、私人導覽的秘境旅行，以及不定期舉辦的獨有美饌、時尚、藝文和休閒活動，例如：米其林星級餐酒饗宴、頂級珠寶精品展、世界古典音樂會、豪華遊艇海上行旅等。
「Mercedes-Benz Pass 賓士暢行」App 不僅包含策略夥伴所帶來的服務內容，台灣賓士也在 App 中提供與 Mercedes-Benz 原廠同步的訊息，並使車主有機會報名品牌相關活動，未來也將持續更新功能與服務項目，車主只要註冊 Mercedes me id 數位帳號便可使用相關功能，實現品牌數位化的願景。