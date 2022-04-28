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常失眠睡不好恐是「藥」惹禍！　食藥署提醒注意事項

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常失眠睡不好恐是「藥」惹禍！　食藥署提醒注意事項

健康醫療網

2022-04-28 15:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】人類的睡眠型態會隨著年齡而改變，尤其銀髮族對睡眠的生理需求會愈來愈少，睡眠愈來愈片段，且更容易受到環境、外部刺激等干擾而導致失眠。

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治療失眠有3方式　銀髮族用藥需注意

目前治療失眠的主要方式分為認知行為治療、心理治療及藥品治療，其中藥品治療又以鎮靜安眠藥為主。食藥署指出，銀髮族因生理機能逐漸退化，對藥品代謝功能下降，且可能合併有多種慢性疾病，容易造成藥品使用劑量過高、藥品交互作用及重複用藥等問題，因此，銀髮族的用藥問題極為重要。

服藥鎮靜安眠藥　切勿自行調整劑量

食藥署提醒，銀髮族使用鎮靜安眠藥要特別注意以下事項：

（１）就診時應主動告知醫師：包括自身的生活習慣、目前服用藥品及是否有藥品過敏狀況，經醫師評估後，給予適當治療。

（２）使用藥品後直接就寢：可避免藥效發揮時造成跌倒、骨折等意外。

（３）注意使用後的身體狀況：觀察服用鎮靜安眠藥後是否有肌肉無力、呼吸困難、夢遊等情形，如有發生較嚴重副作用或有疑慮時，務必回診與醫師討論。

（４）適時調整劑量：當睡眠問題仍未改善或睡眠狀況已穩定，可與醫師討論鎮靜安眠藥的劑量，切記不可自行增、減藥量或停藥。

睡眠問題應對症下藥　尋求專業醫師評估診治

此外，銀髮族若有睡眠問題，食藥署強調，應找睡眠或精神專科醫師診治，依照醫師指示治療及使用藥品，並養成良好睡眠衛生習慣，才能徹底擺脫失眠困擾，成功一夜好眠！



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53521

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