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助眠藥物愈吃愈多恐成癮　專科醫教「如何戒癮」

助眠藥物愈吃愈多恐成癮　專科醫教「如何戒癮」
助眠藥物愈吃愈多恐成癮　專科醫教「如何戒癮」

健康醫療網

2022-04-28 16:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】35歲X先生研究所畢業後在園區工作，升上單位主管壓力大，開始用酒與安眠藥處理失眠，前陣子朋友在介紹下使用藥物提神，某天被警方循線查獲為安非他命使用，進而到戒癮診治療。在返診一段時間後，他主動跟醫師談到壓力、睡眠障礙、焦慮以及飲酒習慣等問題。在醫師建議下，先結合藥物與會談治療，逐漸減少對安眠藥和酒的依賴。

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忽略成癮背後問題　造成藥品濫用

新竹臺大分院精神醫學部陳正哲醫師表示，許多個案常低估自身成癮的風險，例如不了解毒品對腦部和身體的危害，以及安非他命與高血壓、腦中風的相關性；或是吸毒者來醫院評估時，發現同時也有酗酒情況。很多個案忽略成癮行為背後的個人心理健康，許多物質濫用者常合併焦慮或憂鬱症，也有些人因為長期睡眠障礙而濫用酒精與安眠藥。

成癮傷害身心及社會　醫院戒癮治療防再犯

陳正哲醫師指出，成癮問題不僅傷害個人生、心理健康，也常常對社會造成危害，例如犯罪、意外與酒駕，因此台灣毒品危害防制條例修法十多年來，對部分非法物質使用者以緩起訴處分合併醫院戒癮治療。

此外，新竹地檢署今年更積極推動酒駕公共危險罪的緩起訴，4月起安排符合條件的酒駕者至門診評估，希望以醫療導向的戒癮治療輔助司法單位以降低酒駕再犯率。

治療方式進步　降低戒斷期不適

陳正哲醫師進一步補充，現代醫學的目標不僅能協助病人降低戒斷期不適，進一步可以降低大腦對藥物、菸、酒的渴望，例如針對海洛英成癮者的舌下錠療法，或酒癮的新一代專案藥物，都是著眼改變大腦中樞，配合動機式晤談等心理治療技術，幫助個案戒癮過程可以更自在，安心回歸日常家庭與工作，提升生活品質和健康狀態。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53534

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