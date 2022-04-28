本土+11353　網傳假訊息、瘋搶快篩　陳時中：勿給自己壓力

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不用天天快篩 有症狀或接觸史再篩
快篩實名制今天正式上路，而指揮官陳時中表示，不管是平常或居家隔離期間，「天天篩，其實沒有什麼作用，有出現症狀或其他情況才要篩。」在防疫上面，因為隔離期間不能出門，這時候快篩也是沒有意義的。自主防疫的4天，不見得要天天篩，出門的時候再篩。「這4天不是鼓勵大家都要出門，是有必要的時候再出門，要出門時再來篩。」
有些民眾認為要「每個禮拜篩兩次、每個禮拜篩三次。」指揮中心並不鼓勵這樣做，購買快篩試劑是讓民眾可以有備無患，萬一出現症狀、相關接觸或其他懷疑的可能時，才需要篩，不需要特別安排固定時間篩檢。
快篩試劑量能夠 籲民眾不要給自己太大壓力
陳時中說明，3+4居家隔離者，基本上大學生、成人，提供3劑公費快篩試劑；國小至高中生，則提供2劑公費快篩試劑，而今日（4/28）全面快篩試劑販售，目前已參與可販售的機構約有4965家，還有28處沒有可販售藥局，指揮中心將協調當地衛生所參與快篩實名制。而截至今日中午一點半為，1677家藥局已全數售罄，目前全台仍將近四分之三快篩試劑可賣出。
陳時中提醒，「早上排隊購買快篩試劑的人也很多，有人比較急，不過這是循環式的往下買，大家不用急於一時，因為這不是緊急用藥，這是以備不時之需，試劑是足的，所以大家就照著順序，不要給自己太大的壓力。」
快下載台灣社交距離APP、嚴禁瘋傳不實訊息！
目前已取消實聯制，陳時中呼籲大眾下載台灣社交距離APP，「如果越來越多人下載，朋友之間都願意來下載，就能夠多得到一份相關足跡、接觸的訊息，希望大家趕快下載台灣社交距離APP，不需要註冊帳號，也不會擷取使用者資訊，不用上傳個人資料，所以個資不會有任何洩漏。」
近期網路上瘋傳不實的全台確診數據，陳時中表示，「如果發布這種不正確的訊息，散播謠言、不實訊息，請大家不要轉傳，否則最高可罰300萬元，或是3年以下有期徒刑或拘役。一切的數目，還是以指揮中心發布的為準。」
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53590
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