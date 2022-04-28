多國傳出「兒童不明肝炎」！與新冠有關？有何症狀？有何影響？

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各國病例大多小於10歲，多數無發燒，部分症狀嚴重，其中17人須肝臟移植，1人死亡。現研究檢測結果，已排除A、B、C、D、Ｅ肝炎病毒，但詳細原因仍在調查當中。對此重症醫學暨胸腔內科黃軒醫師提出看法，呼籲民眾應多加留意孩童身體狀況。
兒童不明肝炎與新冠有關？醫：病毒確實常引起肝炎。
黃軒醫師表示，雖然目前不明肝炎的確切原因尚待研究，但其實病毒引起肝功能異常確實常見的情況，而近幾年全球受到新冠疫情影響，因此各國也合理的推測與其有關，並從中研究是否有關連性。
黃軒醫師指出，這次的不明肝炎在英國就有近75%有腺病毒感染併發相關肝功能異常，當中約有16%是新冠肺炎確診陽性，而以色列的案例當中就有11位感染過新冠病毒。但是，日本在4/21發現的案例，卻沒有驗出新冠病毒或腺病毒的跡象。因此推測，或許新冠病毒與此不明肺炎有所關連，可能為新發現的新冠後遺症，也就是醫學上稱「長期新冠症候群」，又或者可能為新冠病毒的再次進化，而對孩童影響尤其明顯。不過也有可能是其他某種病毒正在傳染，只是剛好發生在新冠疫情尚未結束的階段。目前各界醫學專家正積極研究了解當中。
不過不論原因為何，民眾都得留意身旁的孩童，若出現相關症狀應盡早就醫檢查為佳，因為以往所知的肝炎病毒來看，是有可能造成肝臟長期影響，例如肝癌。
多國傳出「兒童不明肝炎」！ 醫憂可能影響，有症狀早檢查！
黃軒醫師表示，在前面提到的A-E型肝炎病毒當中，B型肝炎和C型肝炎病毒就是民眾常聽到的肝癌風險族群，若未妥善治療及控制，就有可能演變至慢性肝炎、肝硬化、最後致肝癌。但也再三強調，目前人類對於此不明肝炎仍有太多不了解之處，是否也會如B、C型肝炎病毒一樣有演變至肝癌的疑慮也尚未可知。也正因為一切都還待研究，也暫無法排除長期影響的可能性。
黃軒醫師提醒，以現有案例來看，此不明肝炎的症狀與以往熟知的肝炎大同小異，包括皮膚及眼球變黃的黃疸、噁心嘔吐、腹脹腹痛、腹瀉、發燒等，若身邊孩童有出現相關症狀應提高警覺，盡早就醫檢查為佳，特別是腹部不適是日常常見問題，此時建議不可單純以為僅是吃壞肚子，應多觀察是否有其他症狀出現。
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