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換上全新 12.3 吋多媒體螢幕　2022 年式 Nissan Patrol Nismo 於中東發表

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2022-04-28 19:25:40



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Nissan 近日於中東市場發表 2022 年式 Patrol Nismo，建議售價 38.99 萬阿聯迪拉姆 (約合新台幣 313.6 萬元起)，將在阿布達比、巴林、杜拜、科威特、卡達及阿曼販售。

Nissan Patrol Nismo
Nissan Patrol Nismo
外觀方面，2022 年式 Patrol Nismo 擁有專屬的空氣力學套件，車頭將 V-Motion 水箱罩與保險桿氣壩結合，內部具有蜂巢形格柵，全車四周下方均配備紅色定風翼，車外後視鏡蓋採用黑色烤漆搭配紅色條紋，足踏 275/60R22 全季節輪胎搭配 Nismo 雙色輪圈，車頂配備 Nismo 行李架，車尾搭載 Nismo 擾流板及帶有 LED 後霧燈的保險桿擴散器。

Nissan Patrol Nismo
Nissan Patrol Nismo
內裝方面，2022 年式 Patrol Nismo 換上經過重新設計的中控台造型，上方配置 12.3 吋懸浮式多媒體觸控螢幕，支援無線 Apple CarPlay/Android Auto 智慧手機連結，方向盤採用 Alcantara 材質包覆的 Nismo 專屬四輻式設計，12 點鐘方向施以紅色指示，座椅採用 Alcantara/真皮材質包覆的紅黑雙色樣式。

Nissan Patrol Nismo
Nissan Patrol Nismo
Nissan Patrol Nismo
Nissan Patrol Nismo
動力配置方面，2022 年式 Patrol Nismo 採用 5.6 升 V8 自然進氣汽油引擎，可輸出 428hp 最大馬力及 560Nm 峰值扭力，搭配 7 速手自排變速箱及四輪驅動系統。Patrol Nismo 為 Nissan 針對中東市場需求所推出的車型，因此包括我國在內的許多市場均未導入此車。

Nissan Patrol Nismo
Nissan Patrol Nismo

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