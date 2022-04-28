發燒、腹瀉衝急診　反而離病毒更近！

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記者家中育有兩子，2歲與4歲，4月25日下午收到學校通知，隔壁班有同學及家長確診，班級需要進行預防性停課。四點去接4歲兒子回家還精力滿滿、活蹦亂跳，但到了晚上六點，突然表示疲倦便在沙發上睡著，這對不需要午睡的兒子來說是相當不尋常的現象。靠近查看，發現兒子發燒！下午才同學確診停課，現在發燒，又加上小朋友主述腹痛、腹瀉，也正在流鼻水、鼻塞，媽媽心中警鈴大作，該快篩吧？！
有可能接觸史、有症狀，印象中可以到診所領一個快篩試劑，因此決定打電話至附近診所詢問，診所在電話另一頭要我們立刻去醫院，趕緊詢問也因停課有快篩過的朋友，朋友說可以到馬偕醫院或新光醫院，於是我們選擇了最近的新光醫院，收拾充電器、行動電源、健保卡，驅車前往新光醫院。此時兒子已經燒到畏寒、全身無力。
急診塞滿確診病患 醫護人員忙亂累壞
一直誤以為醫院可以提供快篩劑或協助快篩，到急診戶外區填資料、候診，只見護理人員不停交叉移動、完全沒有停下來的一刻，而等待的人龍幾乎都有發燒症狀。先是護理師第一步問診、量體溫（39.1度），接著在旁等候，等了許久，小兒科醫師全副武裝出現問診，兒子表達症狀以及隔壁班有人確診，醫師觸診之後認為心跳太快、應該要抽血檢查，也必須進行篩檢。
只聽見醫護人員對話：「我們要幫他們通報衛生局嗎？還是他們要自己打1922？」、「那邊一整排都陽性，我們這邊打不完！」，救護車、防疫計程車來來往往，又送來許多確診患者，戶外急診區滿滿確診病患，也有清消人員不停地在消毒。醫護們完全沒有坐下的一刻，感覺都累壞了，情緒也很差，面對源源不絕又恐慌的民眾，他們也只能盡量按耐、詳細回覆。
急診不提供快篩只有PCR 輕症者居多
過了約一小時，護理師叫兒子坐在輪椅上，要幫他打點滴和抽血，不知道現場氣氛太緊張還是兒子太不舒服，也可能護理師真的太過疲憊，打了好幾次都沒戳到血管，只好又換一處，只能緊緊抓著兒子的手，安撫他、要他忍耐，「我不要再打針了啦──！」一邊哭喊著，總算是打上。護理師口氣是盡力調整後的溫和，可能對小朋友還說還是太僵硬，只能靠家長給予溫柔。
經過漫長時間，媽媽發現這跟自己預期的快篩不同，來醫院就是要PCR的。還沒被篩到，先被帶去照Ｘ光，放射師溫柔的安撫兒子，在憋氣時一直失敗咳嗽，也沒有絲毫不耐，帶著兒子去看剛剛拍的骨頭（肺），詢問他是要看看有無肺炎情形嗎？她回應說：「我照了好幾個確診的，肺都很乾淨，沒有肺炎情況，現在真的都是輕症。」
急診空間滿載 籲民眾勿慌先模擬演練
準備到篩檢亭採樣，不斷跟兒子心理建設「等等要戳鼻子，跟吸鼻涕一樣，一下下就好了，要勇敢，媽媽會陪你。」當然在戳進去轉圈採樣時，兒子也是爆哭喊著「再也不要戳鼻子了」。這種採樣的深度，真的不是一般人可以下得了手的。等待時，一位護理師說「你們怎麼站在這邊，這邊很多確診耶！」才退後兩步，另一位說「不要去那邊，那邊在照Ｘ光！」急診的量能不知道滿了沒，但空間已經滿載。
由於剛剛有抽血，必須等到晚間十一點報告才會出來，只能一邊吊點滴，一邊繼續等待。旁邊有位2、3歲的小妹妹在我們到之前，就已經在旁邊的病床上，護理師跟媽媽說：「ＯＯ是確診喔。」媽媽一臉不敢置信，慌亂地走來走去，護理師跟他們說，現在基本上都是居家隔離，重症才需要來急診，「所以怎樣是重症？要怎麼判斷？重症是什麼？」爸爸也還沒辦法從震撼消息中回神。一度小妹妹睡太沉叫了沒反應，爸爸已經心跳快停止，不停大喊、拍打，媽媽此時已經冷靜下來，走過來扶起她肩膀搖晃，妹妹才醒來，還好不是昏迷。
急診請保留給急重症 輕症先快篩
到了晚間十一點，兒子早已睡著，醫師出現告知抽血報告看起來沒有發炎、白血球沒有過高，細胞分化看起來是細菌感染並非病毒，確診機率應該不高，明天中午才會有PCR結果。醫師看起來非常疲憊，「來一趟急診不容易，我會把藥都開給你們，拔針後就可以離開。」
回到家已經將近午夜十二點，鞋子一脱抱著孩子直奔浴室，剛剛在急診是我們距離確診最近的一次，必須從頭到尾好好清消。這一趟，本來以為半小時，最終花了三小時，人在緊張時，的確是無法好好冷靜思考的。希望藉由這次經驗，分享給大家「沒到病重不要去急診」，有事先自行快篩或到社區篩檢站，幸好隔天兒子起床已經生龍活虎，中午查看報告也為陰性，驚魂記總算落幕。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53567
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