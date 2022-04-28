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孩子快篩會害怕？慈濟醫「終極妙招」　家長暖哭：太用心

▲PCR須將棉花棒，戳到鼻子一定的深度，才能發揮功用。（示意圖／取自unsplash）
▲PCR須將棉花棒，戳到鼻子一定的深度，才能發揮功用。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-04-28 21:32:322022-04-28 21:33:00

本土於今（28）日確診破萬，隨著兒童感染人數持續攀升，不少家長也趕緊讓孩子快篩、PCR，不過要讓小朋友保持不亂動被「戳鼻子」，實在是相當困難，對此，花蓮慈濟醫院分享了，兒童快篩3要訣，甚至讓院內醫師帶上卡通面具，希望能降低孩子的恐懼，讓不少家長直呼「太用心了」。

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▲慈濟醫院讓醫師帶上卡通面具，降低孩童的恐懼感。（圖／取自《花蓮慈濟醫院》FB）
▲慈濟醫院讓醫師帶上卡通面具，降低孩童的恐懼感。（圖／取自《花蓮慈濟醫院》FB）
4月25日至4月1日，花蓮慈濟醫院承辦社區快篩站，每日會有一位兒科醫師，優先為兒童進行快篩，並製作家長協助兒童快篩三要訣，一為要固定，讓孩子坐在大人雙腳間，雙腳夾緊固定；二要緊靠，一隻手環抱孩子，另一隻手壓僅頭部，讓孩子緊靠大人身體；三要支撐，可配合者採坐或站姿，頭抬高約30至40度，無法配合者可由他人協助支撐頭部，三步驟避免孩子在採檢過程中閃躲，造成鼻黏膜受傷流血。

▲院方準備相當多卡通面具，就是為了安撫孩童的恐懼。（圖／取自《花蓮慈濟醫院》FB）
▲院方準備相當多卡通面具，就是為了安撫孩童的恐懼。（圖／取自《花蓮慈濟醫院》FB）
除此之外，院方也建議篩檢前用孩子聽得懂的方式說明，並且攜帶玩偶或玩具轉移注意力，減少孩子對檢查的害怕與焦慮。

為了減少孩子的恐懼，慈濟醫院也特別準備了卡通面具，讓在篩檢站的值班醫師戴上孩子熟悉的卡通人物面罩，例如熊貓琪琪、Baby Shark 、蜘蛛人、佩佩豬爸爸等，希望讓孩子轉移注意力。對此，網友紛紛讚賞「實在太用心了」。（編輯：鍾怡婷）

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