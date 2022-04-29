COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

竹北景點｜客家古厝搬進商場，在客家土樓裡買精品　再到大人系空間啟動微醺時光

竹北景點｜客家古厝搬進商場，在客家土樓裡買精品　再到大人系空間啟動微醺時光
竹北景點｜客家古厝搬進商場，在客家土樓裡買精品　再到大人系空間啟動微醺時光

行遍天下旅遊網

2022-04-29 09:30:41

2022年新春竹北新鮮事首推遠東百貨竹北店，總面積佔地2.8萬坪，是全台唯一以客家主題為建築、室內造景的百貨公司。2022年開始試營運卻已經帶來高度討論。

我是廣告 請繼續往下閱讀


全台唯一客家主題商場

客家圓樓、印象圖樣貫穿百貨。一樓天花板「好客天棚」出自日本藝術大師大卷伸嗣之手，描繪出七彩果樹間象徵客家飛鳥、魚躍、蝶舞等意象。自5樓到8樓是超壯觀環狀「客家圓樓」造景，大量木製內裝搭配花漾客家圖騰及大紅燈籠點綴，讓人彷彿置身客家傳統土樓建築當中。7樓仿真度超高的「客家古厝」、及以湖口老街為意象的「客家老街」，透過選用在地紅磚、請來老師傅親筆繪製仿舊圖樣。走在百貨各處都風景，也讓百貨公司購物功能之餘再添文化意涵於之間。





大人系夜晚時光正式啟動

超級大人的私密空間就在竹北。鄰近遠百竹北店的Bar Neat，外觀用鷹架整個包起來、甚至讓人找不到入口，好不容易推開門進入，第一空間竟然還有維士比、工地帽等未完工場域，再推門進入，彷如闖入禁酒令時代紐約地下酒吧一樣，充滿迷幻與微醺感。





餐點傳承至前身竹北名店小河馬的精緻料理，老闆Vincent再變化出以酒吧模式提供餐酒搭為主題。以清爽與好入口的想法為基礎，調製出各式不過於濃烈且微醺得恰到好處的調酒，每一款都值得一試。



▲未成年請勿飲酒，酒後不開車
▲未成年請勿飲酒，酒後不開車
景點資訊

遠東百貨竹北店

地址：新竹縣竹北市莊敬北路18號

電話：03-622-3168

時間：11:00-22:00

網址：www.feds.com.tw/-/72

Bar Neat

地址：新竹縣竹北市莊敬七街43號

電話：03-668-8997

FB：Neat

時間：18:00-24:00（週日休）

消費：蒜味海膽辣椒麵320元、夏日特製肉丸麵(豬肉)300元、自製雞肝醬與起司拼盤800元、基輔炸彈300元、蒜味中卷260元、The Heart Of The Ocean 380元、Porn Star Margarita 420元

未成年請勿飲酒，酒後不開車



這篇文章 竹北景點｜客家古厝搬進商場，在客家土樓裡買精品　再到大人系空間啟動微醺時光 最早出現於 行遍天下旅遊網

連假優惠！四大超商今開賣：咖啡買1送1、零食任2件抽1折

五一連假拉麵「買1送1」！咖啡、手搖飲第二杯免費喝起來

肯德基「炸雞起司鍋」1小時秒殺3千份！明鎖定門市開搶

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

繼續作答
即時
推薦閱讀