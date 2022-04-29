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預定 6 月開始交車　全新 Acura Integra 正式於北美上市

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2022-04-29 11:25:40



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Acura 繼今年 3/11 發表全新 Integra 車系的量產版本後，今日 4/29 宣布在美國及加拿大市場以 2023 年式之姿上市，美國編成分為 Integra、A-Spec 及 A-Spec (含 Technology Package)，建議售價介於 31,895~36,895 美元起 (約合新台幣 94.2~109 萬元起)，加拿大建議編成分為 Integra、A-Spec、Integra Elite A-Spec Package，建議售價介於 36,725~44,925 加幣起 (約合新台幣 84.8~103.8 萬元起)，預定 6 月開始交車。

Acura Integra
Acura Integra
外觀方面，全新 Integra 在車頭配置 JewelEye® LED 頭燈組搭配 Chicane 造型日行燈，搭配中央無框式 Diamond Pentagon 水箱罩，車尾配置 Chicane 造型單件式 LED 尾燈組。標準搭配的胎圈規格為 215/50R17，A-Spec 升級 235/40R18 輪胎搭配鯊魚灰烤漆，也具備亮黑色窗框、前後保險桿飾條、亮黑色鴨尾、前葉板與尾門 A-Spec 銘牌，Technology Package / Elite 再加車門對地投射燈、前後停車雷達。

Acura Integra
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內裝方面，全新 Integra 的座艙以水平線條勾勒，搭配呼應水箱罩形狀的空調出風口及鋼琴烤漆飾板來營造質感，儀錶板採用 10.2 吋 Acura Precision Cockpit™，中控台上方標準配置 7 吋多媒體螢幕，選用 Technology Package / Elite 可升級至 9 吋，含無線 Apple CarPlay® 及 Android Auto™、手機無線充電板、抬頭顯示器，選配 A-Spec 可升級金屬踏板、紅色儀錶指針、對比色縫線方向盤/座椅/排檔桿及排檔座，至於音響標準採用 8 支揚聲器，原廠提供 16 支揚聲器 ELS STUDIO 3D® 音響供選配，安全部分全車系搭載 AcuraWatch™ 駕駛輔助系統及 8 具 SRS 輔助氣囊。

Acura Integra
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Acura Integra
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動力配置方面，全新 Integra 採用 1.5 升 VTEC 直列 4 缸渦輪增壓汽油引擎，於 6,000rpm 時可輸出 200hp 最大馬力，於 1,800~5,000rpm 時可輸出約 260Nm 峰值扭力，標準搭配 CVT 無段變速箱，A-Spec 車型可選擇 6 速密齒比手排變速箱及機械式限滑差速器。

Acura Integra
Acura Integra
底盤方面，全新 Integra 採用前獨立麥花臣搭配後獨立多連桿式懸吊系統，全車系標準配備支援 Comfort / Normal / Sport 駕駛模式切換的 IDS (Integrated Dynamic System) 整合式動態系統，A-Spec 選配 Technology Package /Elite 可增加 ADS (Adaptive Damper System) 主動式避震器阻尼系統。

Acura Integra
Acura Integra
Integra 車系為 Acura 在 1986 年 3 月 27 日登場時，最早推出的 2 款車型之一，另一款為 Legend。Integra 發表後，產地維持在日本鈴鹿，在北美歷經 5 個世代的發展，最終於 2006 年停產走入歷史，經過約莫 12 年的醞釀終於以五門斜背房車的型態復活，新世代車型由美國 Marysville Auto Plant 工廠與現行 TLX 混線生產全新 Integra。目前 Acura 品牌在原廠以北美與中國大陸市場為主的策略，並未在其他市場販售，要在國內見到新世代 Integra 應非易事。

Acura Integra
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