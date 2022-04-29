特企／氣泡水風味飲成新寵兒　滿足盛夏愉快情境

整體民生消費市場受到疫情影響已歷經三年，尤其餐飲產業的消費行為和消費心理都在默默轉變當中，期待擁有健康無負擔、安心兼具儀式感的用餐感受等健康生活新型態，也反應在消費者餐飲的選擇上；國內指標性的專業餐飲商用供應業者開元食品表示，今年夏季飲料旺季即將來到，預期氣泡水及無酒精風味調飲的應用會成為趨勢新寵，清爽無負擔且充滿多種變化的愉快情境，能滿足當前的消費氛圍。
根據經濟部市場資料顯示，國內今年1~2月整體餐飲業營業額為1,477億元，創歷年同期新高，年增率達4.1%，甚至飲料店年增率達到3.0%，均已顯示餐食及飲料的消費能量不斷累積成長中，待五月開始進入傳統飲料旺季，將會看到更明顯的市場變化。開元食品每年皆會提早推出夏季飲料趨勢產品，預先服務餐飲客戶抓住重要的飲料消暑商機，今年在分析消費者洞察（Consumer Insight）數據時，看到「清爽無負擔及破除無聊」的消費心理缺口，主打BOGARI寶嘉麗氣泡水及法國百年MONIN品牌的麥芽啤酒風味糖漿商品，可以同時滿足餐廳、手搖飲料、咖啡廳、甚至居酒屋、酒吧等通路型態的多元飲用消費需求，氣泡水本身無添加糖，飲用清爽無負擔，作為調飲基底的變化性豐富十足，MONIN品牌的麥芽啤酒風味糖漿擁有濃郁的啤酒香氣，可以輕易地製作出各種零酒精但具啤酒風味的類雞尾酒飲品，讓聚餐更添歡樂氛圍，而不用擔心飲酒的負擔。
開元食品專業飲調技師陳雅玲表示，全球疫情影響下，健康無負擔的心理會影響到很多餐飲選擇，而悶得太久期望快樂的氣氛也是重要的關鍵因素，如何透過餐飲產品設計來滿足消費者，就能抓緊今年消費的核心商機；陳雅玲技師分享了多款飲品創作，例如「草莓啤酒雪寶」，以寶嘉麗氣泡水為基底，加入芙芮西檸檬汁及開元蜜漬鳳梨丁，再搭配MONIN麥芽啤酒風味糖漿，在明顯的啤酒氣泡風味中，多了清爽微酸的檸檬草莓口感，漂亮的氣泡分層能吸引消費者目光；另一款「鳳梨水果茶酒」，同樣以氣泡水為主軸，搭配最具有夏天氛圍的開元蜜漬鳳梨丁，而為了增加口味上的層次感，除了MONIN麥芽啤酒風味糖漿以外，還添加了開元精選紅茶，詮釋了紅茶與啤酒的完美搭配。
開元食品抓緊夏季的氣候特質與疫情中的消費心理，主打罐裝氣泡水及MONIN麥芽啤酒風味糖漿，期許為即將來到的飲料旺季，為店內消費、外帶飲用都創造出更大的夏日商機，期望透過沁涼氣泡水口感，加乘深具帶動聚會歡樂氣氛的無酒精啤酒風味糖漿，沖淡防疫期間的小小鬱悶，帶來「清零」清爽愉快生活的小確幸。