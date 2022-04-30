魏德聖追夢之路啟航　資金、市場挑戰頻頻

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魏德聖指出，該NFT緊扣《台灣三部曲》西拉雅人、荷蘭人、漢人男女主角圖像元素，並贈與持有者經營元宇宙船艙，是一款結合視覺、聽覺、元宇宙的NFT。不過，本刊向相關單位進一步確認細節，發現目前雖然說是四月發行，相關細部規畫仍未最後定案；魏德聖名氣響亮，引發市場關注，但最後的成品為何？投資人是否會埋單？有待市場考驗。
為完成《台灣三部曲》，魏德聖可說是奔波勞頓，在《海角七號》、《賽德克．巴萊》拿下佳績後，他準備訴說自己的故事。
魏德聖說，從4百年前大航海時代，各國船隻往返，西班牙、荷蘭等國紛沓而至，鄭氏父子建城，漢人、各族原住民多文化交融，「台灣」為什麼成為台灣，為什麼叫這個名字？「我想把這件事講清楚」。
初衷！要把台灣的事講清楚
雖然《台灣三部曲》劇本20年前就具雛形，但魏德聖直到2020年才宣布開拍；「他就是一個作夢的人」，電影同業如此形容魏德聖，因為他的《台灣三部曲》規格是台灣影史上最高。除了原本規畫斥資45億元拍攝紀錄片《尋找福爾摩莎》、動畫片《達娜米》、三部劇情片《台灣三部曲：火焚之軀》、《台灣三部曲：鯨骨之海》、《台灣三部曲：應許之地》外，更與台南市政府BOT推出「豐盛之城」計畫，以135億元經費在後壁118公頃土地上打造出4百年前的台灣街景，透過造鎮計畫重返四百年前的台灣樣貌。
先不論造鎮計畫牽扯諸多，募款也不順利。問他當時籌備過程為何沒把資金目標轉往Netflix？「我才不要！Netflix不只不投資，還只想片子拍好才跟你談版權費，還全部由他們決定，就像妃子每天要把自己弄得香噴噴還要看皇帝臉色。」魏德聖斷然拒絕。
難題！拍片資金仍然缺很大
政府投資方面也觸礁，文化部雖然傾力協助，但國發基金不肯放手，魏德聖說：「那不靠政府，我可以自己革命。」
2020年6月，他發起電影史上頭一遭群眾募資，共募得1.24億元。2021年1月與LnB信用市集合作，讓民眾可以透過金融科技平台（個人對個人的直接投資與借貸）投資電影產業，籌資目標是2億元。
只不過，2021年才募到千萬元，就遇到疫情三級警戒，拍攝計畫停擺，那時每個月千萬元在燒，真的撐不下去，8月宣布停工，「壓力真的很大」，為了拍攝獵鹿場景找來的鹿也都送回鹿場，很多道具都報銷了。
雖然難掩失望，但計畫沒有中止，魏德聖說自己也算解脫，「若計畫的命運是以動畫方式呈現，我也只能推它一把，就像你不能決定小孩的命運」。他將三部劇情片改為動畫，所需資金36億元，2024年上映。
就連原募資計畫因信用市集合約，是聚焦劇情片，所以募款計畫也要中止。如今魏德聖改以NFT募款，但即使順利募得三億元，資金缺口仍很巨大，「也有人說，要幫我把公司上市，方便融資」，魏德聖正在想方設法。
「魏德聖的夢想很大，但距離要能真正實現，資金恐怕還是最大的問題，也是考驗市場對魏導的支持與信任度。」業內人士下了這樣的注解。