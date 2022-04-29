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全車系售價調漲 / 增列 430 TSI R-Line Performance 雙車型　全新 2022 年式 Volks

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2022-04-29 15:25:40

台灣福斯今日 4/29 宣布推出全新 2022 年式 Arteon 車系，並分別於 Fastback、Shooting Brake 雙車型追加導入全新的 430 TSI R-Line Performance 版本，建議售價分別是新台幣 205.8 萬及 213.8 萬元起，而 2022 年式全車系建議售價相較過往均有 5 ~ 7 萬元不等的漲幅。

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Volkswagen Arteon 車系最早於 2020 年引進台灣市場販售，以流線化造型和超過四米八的車格成為品牌當前的旗艦車種。而在 2022 年式車型上除了原本 Arteon 330 TSI Elegance、330 TSI Elegance Premium 和 330 TSI R-Line 車型外，亦新增 430 TSI R-Line Performance 車型取代過往的 380 TSI 車型，性能表現上再度獲得提升。

首先從配備方面來看，430 TSI R-Line Performance 車型同樣搭載 R-Line 專屬外觀套件，標配大尺寸電動玻璃天窗，內裝則有專屬 Black Carbon 飾板、R-Line 專屬運動化湛黑頂篷以及 Nappa Carbon 碳纖維紋真皮跑車座椅，12 支揚聲器 Harman Kardon 環繞音響系統也在標配清單當中。

動力部分，430 TSI R-Line Performance 同樣採用 2.0 升直列四缸渦輪增壓汽油引擎，搭配 7 速 DSG 雙離合器自手排變速箱，最大馬力可達 280ps，與過往 380 TSI R-Line Perforamnce 車型相比，最大扭力提升 8ps、最大扭力則從 35.7kg/m 提升至 40.8kg/m，0-100 公里加速也縮短至 5.5 秒。此外，Arteon 430 TSI R-Line Performance 依舊標配 4MOTION 主動式智慧型四輪驅動系統，可設定四種模式包括「雪地」、「道路」、 「越野」和「個人化模式」，搭配駕駛模式選擇：節能、一般、運動和個人化設定，配合 15 種模式 DCC 主動式底盤控制系統，可依需求隨時切換滿足當下使用需求。

Arteon 車系在 Volkswagen 近年來持續擴增 SUV 陣容的品牌策略下，可說是相當獨特的存在，這種利基市場的產品雖然銷售表現不會過於亮眼，但仍不失兼具個性、操控與實用機能的選擇。

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