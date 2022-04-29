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治療C肝不能等　新藥達98%治癒率

治療C肝不能等　新藥達98%治癒率
治療C肝不能等　新藥達98%治癒率

健康醫療網

2022-04-29 15:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】台中市一名57歲的張先生，一次健康檢查在診所發現肝功能超標合併有C型肝炎抗體陽性，醫師在確定C型肝炎的基因型及病毒量後，很快地開立新型口服抗病毒藥物，經一個月的服用後，張先生肝指數已降回正常值；待2個月的療程結束後，病毒量更是完全驗不到，最後在用藥結束後三個月再次追蹤病毒量，一樣呈現無檢出的情形，因此宣告張先生的C型肝炎完全治癒，治療過程中不但沒有出現特別的副作用，治療時程短，效果也十分顯著。

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小心沉默殺手　C型肝炎需治療

衛福部臺中醫院肝膽腸胃科醫師莊家舜指出，C型肝炎是僅次於B型肝炎的沉默殺手，遭急性C型肝炎病毒感染的患者，約有70%～80%會發展成慢性C型肝炎，其中又約有兩成的人會在20年後發展為肝硬化。臨床資料顯示，C肝患者一旦進展成肝硬化，每年約有1%～4%的患者會確診為肝癌。

莊家舜醫師表示，過去C型肝炎的治療需每週施打一次長效型干擾素，並配合每日口服雷巴威林抗病毒藥物，副作用大且療程較長，常常讓許多患者治療到中途就選擇放棄。但後來新藥的研發多有進展，C型肝炎也有了高治癒率的全口服抗病毒藥物問世，患者只需服藥2～3個月，就能有98%以上的治癒率，副作用低且成效顯著。

C肝口服新藥　早發現早治療

自2017年初健保開始給付C型肝炎全口服新藥後，迄今已有13萬以上的C肝患者獲得治療，但距離健保署預計在2025年底讓25萬人接受治療的目標仍有差距。為此，政府為了加速消除C型肝炎，只要年齡自45歲到79歲的民眾（原住民提早至40歲），都可接受終身一次的B、C型肝炎篩檢服務。

莊家舜醫師提醒，透過早期發現、提供適當治療，能避免C肝患者演變為慢性肝病及肝硬化，並減少致癌風險，更呼籲患有C肝的民眾都應儘早就醫，向肝不好的黑白人生說再見。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53536

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