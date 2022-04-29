治療C肝不能等　新藥達98%治癒率

我是廣告 請繼續往下閱讀
衛福部臺中醫院肝膽腸胃科醫師莊家舜指出，C型肝炎是僅次於B型肝炎的沉默殺手，遭急性C型肝炎病毒感染的患者，約有70%～80%會發展成慢性C型肝炎，其中又約有兩成的人會在20年後發展為肝硬化。臨床資料顯示，C肝患者一旦進展成肝硬化，每年約有1%～4%的患者會確診為肝癌。
莊家舜醫師表示，過去C型肝炎的治療需每週施打一次長效型干擾素，並配合每日口服雷巴威林抗病毒藥物，副作用大且療程較長，常常讓許多患者治療到中途就選擇放棄。但後來新藥的研發多有進展，C型肝炎也有了高治癒率的全口服抗病毒藥物問世，患者只需服藥2～3個月，就能有98%以上的治癒率，副作用低且成效顯著。
C肝口服新藥 早發現早治療
自2017年初健保開始給付C型肝炎全口服新藥後，迄今已有13萬以上的C肝患者獲得治療，但距離健保署預計在2025年底讓25萬人接受治療的目標仍有差距。為此，政府為了加速消除C型肝炎，只要年齡自45歲到79歲的民眾（原住民提早至40歲），都可接受終身一次的B、C型肝炎篩檢服務。
莊家舜醫師提醒，透過早期發現、提供適當治療，能避免C肝患者演變為慢性肝病及肝硬化，並減少致癌風險，更呼籲患有C肝的民眾都應儘早就醫，向肝不好的黑白人生說再見。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53536
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw