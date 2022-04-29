卸妝品怎麼挑？皮膚油、騎車要卸妝嗎？醫教２方向選擇！

我是廣告 請繼續往下閱讀
卸妝的原理基本上是使用界面活性劑及親脂性溶劑（油像溶劑），達成去除化妝品及清潔的目的，含油像溶劑越高，去除化妝品的能力越佳，例如卸妝油。但是，因油像溶劑可能殘留於皮膚造成毛孔阻塞，因此亦有較高機會造成粉刺痘痘等問題。相對的，含油像溶劑越低的產品，如卸妝乳、卸妝液等，去除化妝品的能力較弱，但較清爽、不易殘留致痘。如果製造商欲增強其卸妝效果，使用較強界面活性劑，雖可增加清潔效果，卻也連帶增加皮膚過度清潔受損的機會。
建議消費者挑選時，應依據上妝的程度選擇，若為濃妝可使用卸妝油後再使用溫和洗面乳清潔。若僅淡妝或使用非防水性的防曬，則可選擇較清爽的卸妝產品再搭配溫和洗面乳，或者僅使用洗面乳清潔即可。
消費者亦可依據使用後的皮膚反應來做調整，掌握基本原則：使用後不感覺緊繃，不會發紅刺癢，不會長更多粉刺痘痘。緊繃或發紅刺癢，代表皮膚被過度清潔，連原本皮膚的保護層也被去除或受損了，少數甚至有可能進展為接觸性皮膚炎。如果使用卸妝產品後發現粉刺痘痘變嚴重，則可能是油像溶劑殘留，應選擇較清爽的卸妝產品。
皮膚油、騎機車要卸妝嗎？醫：不需要。
不需要，使用溫和洗面乳即可，同樣掌握基本原則：使用後不感覺緊繃，不會發紅刺癢，不會長更多粉刺痘痘。有些人覺得要有緊繃感才是把油去乾淨，但可能刺激皮膚分泌油脂的皮脂腺代償性分泌更多油脂。
部分產品聲稱，卸妝時也可保養肌膚，是真的嗎？
個人持保留態度，基本上卸妝的就是要去除皮膚上的化妝品，達到清潔的目的且不傷害皮膚，如果其中的成分能達到保養效果，代表其可能需要停留在皮膚上，這樣同時就增加了卸妝成分（界面活性劑、油像溶劑）的機會。
以上新聞文字、照片屬《今健康》版權所有，非授權合作媒體，禁止任何網站、媒體、論壇引用及改寫。