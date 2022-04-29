金峰鄉雜糧產銷班與福壽實業簽MOU 拓展原鄉好物市場

臺東縣金峰鄉長蔣爭光，今天帶領鄉內6個雜糧作物產銷班，在臺東縣王志輝副縣長、臺東縣金峰鄉民代表會胡昭青主席見證下，與國內知名上市食品公司-福壽實業簽立MOU合作備忘錄，開啟共好糧農產、銷雙贏的新模式。





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臺東縣金峰鄉長蔣爭光表示，金峰鄉公所近年積極以現代經濟產業視角，發展小米、紅藜生產、生活、生態三生產業，以開發部落產業潛能，提升地方農作物經濟收益，扶持鄉內農友創造新商機，績效卓著。





▲金峰鄉雜糧產銷班、福壽實業今日簽立MOU合作備忘錄，攜手拓展原鄉好物市場 。（圖／金鋒鄉公所提供）

為了替原鄉好物開拓市場，今天特與福壽實業簽立MOU合作備忘錄。福壽實業深耕台灣百餘年，以「發展綠色企業」為經營目標，透過與農民契作、收購原料生產製作產品，並利用專業生技技術將製程所產生的農業廢棄物，製為有機質肥料後再提供給農民種植使用，建構一個「共好糧農友善大地」的糧農循環經濟模式，努力落實「提供全民健康安全的食糧」企業使命。





福壽實業洪堯昆董事長表示，近年來因新冠疫情蔓延擾亂航運、產業缺工，加上極端氣候、戰火衝擊歐洲糧倉等諸多因素影響，推升了原料供應風險。雙方合作後，福壽實業基於推廣糧農循環理念，願協助並促進臺東縣金峰鄉發展具高營養價值的小米、紅藜等原鄉特有作物，除了提供合適施作之肥料資材，以供在地產銷班進行田間栽培測試及管理使用，同時提出作物管理專業建議外，也會採購生產的農產作物，進而協助其農產作物延伸產品上架實體與線上通路，增加銷售管道，提升在地農民收益。





金峰鄉鄉長蔣爭光表示，本鄉種植經濟作物以小米、紅藜、洛神花、釋迦、樹豆、有機蔬果等作物為大宗，由地方產銷班協助農戶共同運銷，近年發展精緻農業，提升競爭力，強調創新、特色和市場結合，今雜糧作物產銷班與福壽實業開啟合作，期盼帶動本鄉農業的群聚發展，發揮「一加一大於二」效益。









