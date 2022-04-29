淋巴水腫使肢體沉重　超級顯微手術改善回流

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臺中榮總整形外科賴志昇醫師表示，肢體淋巴水腫好發於乳癌、婦癌、泌尿道癌以及大腸癌等患者，在接受外科手術切除腫瘤時併進行淋巴結廓清，因而影響淋巴液回流，以致肢體淋巴水腫。其各種癌症患者發生的比例，則因淋巴結廓清手術的範圍大小而有不同。部分癌友則是接受放射線治療時，淋巴節功能受損而出現症狀。
此外，大多數癌友肢體淋巴水腫，多為單側，雙側都有不適症狀則在雙側皆有接受淋巴結廓清手術病友較易發生，例如：右側乳房切除腫瘤，並廓清右側腋下淋巴結組織，右手臂就可能出現肢體淋巴水腫，除腫脹不適之外，嚴重時上肢無法舉高，大大影響日常生活。
淋巴水腫治療 越早治療效果好
賴志昇醫師提醒，在肢體淋巴水腫治療上，越早接受手術效果越好，預後療效較佳，可明顯改善肢體沉重感與生活品質，建議接受淋巴管靜脈管吻合手術，如果拖太久，肢體淋巴水腫症狀越嚴重，則治療效果有限。
超級顯微手術 助淋巴精準治療
近來，超級顯微手術合併螢光影像系統，可以協助醫師找到好的、健康的淋巴管，讓手術成功率更高，運用螢光影像系統，以期提供更全面的手術照護、幫助患者改善腫脹不適的症狀。
不過，螢光顯影劑是經由肝臟代謝，因此不適合嚴重肝臟功能不佳，以及部分甲狀腺等內分泌系統異常的病人。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53547
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