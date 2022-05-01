內衣一拿竟狂流汁！她愣「還沒穿過」 真相曝光全場傻眼
市面上內衣大多主打舒適或集中等效果，就有一名網友數年前買了內衣後，就擺在衣櫃內從來沒穿過，近幾日心血來潮想穿時，發現竟開始流汁，忍不住傻眼嘆「當初買的價格也不便宜⋯」，貼文曝光後，有內行人解釋裡頭流出的是水袋液體，也有網友直言：「幾年前買的會破不意外啦，現在一堆都嘛環保材質，意思就是買了就要用！」
該名網友在Dcard中貼文，她以「全新的內衣流出汁」為題，表示幾年前買的內衣到現在都沒穿過，剛好那天心血來潮想拿出來穿，卻發現裡頭的水袋已經破掉流汁，忍不住傻眼直呼：「買來後放在衣櫃完全沒動過也沒穿過欸⋯當初買的價格也不便宜⋯還標榜MIT值得信賴⋯一整個無言啊。」
貼文一出，有內行人秒解答「前員工經過，那個是水袋內衣啦，不然怎麼會有內衣可以擠出汁」，引來不少網友驚喊，「第一次聽過內衣有水袋」、「活了那麼多年，第一次知道內衣有水袋」、「我活了21年完全不知道有這種東西」、「我還真不知道有水袋這種東西」、「第一次知道有這種內衣欸好酷」、「我也是現在才知道有這種放水袋的內衣」。
也有網友直言，「放太久了吧，而且也沒有好好保存當然會壞啊，台灣夏天熱爆下雨濕爆，溫度濕度都對材料不友好欸」、「內衣不是消耗品嗎？幾年沒穿會這樣不意外呀」、「放很多年當然材質當然老化，又不是用什麼隔絕空氣控溫的收納方式」、「也放太久，流出來很正常啊，本身就是消耗品」、「幾年前買的會破不意外啦，現在一堆都嘛環保材質，意思就是買了就要用」、「東西放久本來就很容易壞，四季溫差加上濕氣等，這些都足以讓某些東西變質，很多鞋子放一年沒穿也是壞給你看」。（編輯：賴禹妡）