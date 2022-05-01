COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

【油價公告】中油、台塑宣布明(2)日起國內汽、柴油各降 0.1 元

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2022-05-01 14:25:40

台灣中油
台灣中油公司宣布自(2)日凌晨零時起汽、柴油各調降0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升30.4元、95無鉛汽油每公升31.9元、98無鉛汽油每公升33.9元、超級柴油每公升28.2元。

我是廣告 請繼續往下閱讀
台灣中油表示，本週油價受中國疫情再升溫用油需求轉弱、美國聯邦準備理事會(Fed)加快升息步調以及美元指數續強等因素影響，導致油價下跌。本週浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價下跌3.93美元，新臺幣兌美元匯率貶值0.189元，國內油價依公式計算跌幅為2.46%。按浮動油價機制調整原則，計算後汽、柴油應調價格高於本週參考零售價格，原應每公升各調漲3.1元及4.4元，為維持價格低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)，汽、柴油各吸收2.6元及3.9元；吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收0.6元。因雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收3.2元及4.5元，國內汽、柴油價格實際每公升調降0.1元。

台塑石化
台塑石油表示，本週國際油價先因市場擔憂中國疫情加劇擴大封鎖而下跌，隨後受俄羅斯中斷供應歐盟兩國天然氣，以及德國支持歐盟實施對俄羅斯石油禁令等因素影響，支撐油價緩步回升，惟週均價低於上週，考量國際油價走勢、新台幣兌美元匯率、國內市場競爭力及亞洲鄰國最低價等因素後，決定自2022年5月2日(週一)凌晨01:00開始，調降汽油批售價格0.1元/公升，柴油批售價格0.1元/公升，市場零售價格由加油站自行決定。

持「竹市敬老愛心卡」搭台灣大車隊「敬老愛心計程車」，單趟車資最高折抵100元

2022年 台灣電動車整理包 (上)｜各種數據排名一次看！

手排出了要買呦！Toyota正式推出GR Supra手排車型，第四季引進台灣

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

繼續作答
即時
推薦閱讀