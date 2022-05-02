Citroën C5 Aircross No.024 ---- 雙區恆溫空調系統使用心得

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首先在配置部分，C5 Aircross 將雙區獨立恆溫空調列為標準配備，其調整介面整合於中控台的車載系統當中，透過螢幕下方的觸控按鈕可立即進入選單，另外也將除霧、室內循環開關及空調關閉等實體按鈕獨立於中控台當中。因此，當需要在自動模式中切換強、中或弱，必須進入選單中第二層，也就是總共需要按三下的操作次數才能達成，相較於同樣可調整自動模式強度的先前長測過的 Ford 品牌車輛直接按 Auto 按鍵來說，確實是較為不便。
冷房感受方面，C5 Aircross 配備前後座的出風口，前座出風口延續外觀設計，也具有類 8 字型的風格，而後座則在中船後方配置出風口，但不若同集團的 Peugeot 5008 擁有風量開關。其冷氣強度相較於本站長測過的 Toyota 車系明顯較弱，亦不及 Ford 車系，不過在黏貼桑瑪克出品的 SMART-70 前後擋風玻璃及 XC MAX30 車門隔熱紙後，帶來顯著改善。溫度設定為 20 度便相當合適，約略等於先前 Toyota 車系設定的 25.5 度及 Ford 車系設定的 23 度，冷房效率雖不及日系車，搭配隔熱紙後基本上算是夠用，進入夏季還是可以保持前後座的舒適溫度。
除此之外，C5 Aircross 所搭載的原廠空調，也具備 Air Quality System (AQS) 空氣品質系統功能，其運作原理是透過污染偵測器來感測車外污染物質的程度，當過高時則自動切換為室內循環狀態，直到車外空氣品質符合系統容許程度時，才會將室內循環模式關閉，並將車外新鮮空氣過濾後再導入車內，確保通風程度與座艙空氣品質，使用上感受相當不錯。
本週使用情形方面，C5 Aircross 主要由小七哥本人在台北市區作為日常代步、通勤及公務往返等用途，行駛路段涵蓋約四分之一的高速公路，其餘均為台北市區路段，自前一次加滿 95 Plus 無鉛汽油後，累積約 440.5 公里的里程再添加 40.49 公升的 98 無鉛汽油，換算平均油耗數字約為 10.879km/L。