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地址：台中市西區民權路286號
電話：0903-162-572
時間：週一至五09:00-18:00、週六09:30-16:00
網址：tamp-temper-taichung-coffee.business.site
消費：藝伎咖啡120元、耶加香氣氣泡水100元
臺灣府儒考棚X中島GLAb 喝著咖啡遙想舊時考生的感受
隱藏在西區被各建築所包藏起來的空間是一處嶄新的老屋修築後再造的新潮空間。1893清朝時，是學生赴京趕考的重要考場，經過百年後再修整後重新開放。廣場一隅是考生赴考時，白天讀書、夜晚睡覺的場所。而室內空間則被規劃成為展演空間與咖啡館。邀來台中咖啡品牌以Coffee Stopover R 為概念展出，在室內推出限定版咖啡茶，以法蘭絨濾布沖煮而成，讓咖啡香伴隨老屋芬芳，更有挫冰奶咖讓炎炎夏日不再那麼燥熱。
地址：台中市西區府後街38-8號
電話：04-2221-6573
FB：中島GLAb
時間：週三至日11:00-18:00
消費：挫冰奶咖200元
這篇文章 台中美食｜台中西區咖啡巡遊 咖啡控必朝聖平實價格精品咖啡、清朝考場改飄咖啡香 最早出現於 行遍天下旅遊網