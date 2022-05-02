高雄AI智慧醫療啟動！　高醫導入6項目診療、照護更全面

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高雄醫學大學附設中和紀念醫院院長鍾飲文指出，高醫以智慧門診整合流程、智慧急診緊急救護、智慧住院全人照護、智能急重症連續照護、疾病預測早期示警、智能長照與健康社區等六大方向進行人工智慧導入，讓原本需要花大量人力處理的流程進行再造，同時整合物聯網，透過收集的病患生理數據，預後病患可能會發生的疾病風險或用藥改善。
牙科、急診受惠 及時協助診療判斷
其中，「智慧門診整合流程」將人工智慧結合至牙科診間，利用牙科X光開發人工智能模型識別人工牙根植體系統，可協助病患找出當初製造牙根植體的廠商，以做出最合適的診療判斷；「智慧急診緊急救護」則透過人工智慧的協助，來減輕救護員於救護現場須即時登打病人數據之負擔，並適時提供語音提示。
此外，「智慧住院全人照護」是建置個人化健康照護輔助系統，可提供住院病人查詢用藥、檢查、檢驗結果，並串聯每日排程提醒與衛教，護理人員可導入「臨床護理照護工作智慧輔助系統」，讓系統猶如小秘書在護理人員身邊及時提醒，同步增加跨部門溝通協調，更有效提升護理工作效率，進而提升病人安全。
ＡＩ落實「精準醫療」 提升疾病治癒可能性
「智能急重症連續照護」則運用大數據與人工智慧的分析，可找出更多病患病情變化的蛛絲馬跡，運用系統分別對腦中風病人的前、中、後期做不同的預測與分析，讓人工智慧提供臨床醫師更多資訊，以達到精準醫療的判斷。
「疾病預測早期示警」導入3D全體積自動乳房掃描自動標記、學習和診斷系統、以人工智慧分析糖尿病人眼底攝影影像預測腎病變的發生等，讓民眾在罹病初期就能馬上獲得治療，提升疾病治癒的可能性。
針對個人化建議 提升患者生活品質
至於「智能長照與健康社區」運用「建構現代化全人照護傷口照護中心」技術，可針對慢性病人持續追蹤傷口的變化，並由人工智慧提供有關傷口的相關資訊與就醫建議；透過「智慧透析病人的個人化低血壓預測」，可降低洗腎病人在透析時發生低血壓導致身體不適之機率、心血管事件、廔管阻塞率及死亡率，同時改善透析患者之生活品質。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53577
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