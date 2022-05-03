大腦「老扣扣」手機總是找不到？15分鐘就能知道腦年齡！

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萬華醫院神經內科主任醫師林冠宏表示，用腦年齡形容大腦功能，民眾比較能直觀瞭解，在醫學上會以記憶力、注意力、計算能力與執行任務能力等來分析大腦功能狀況。醫院中有很多檢測方法，可以由心理師評估，也可以用儀器檢查大腦結構，但非常消耗健保資源與時間，建議民眾可先用過CogMate腦年齡測驗，做為自我評估與定期測驗的方式。
林冠宏醫師說明，一般人大約在60歲會是分界點，大腦會開始有不可逆的退化，少部分人可能會提早至50歲開始。去(110)年長照展進行了腦年齡測驗，在測驗前多數民眾認為自己腦年齡應該很年輕或至少落於平均值。然而，實際上有51%的民眾腦部健康不如自己預期，其中60歲以上更是高達74%的人腦年齡高於實際年齡！
林冠宏醫師解釋，大腦功能下降不一定在老年才會發生，可能於30歲時就會出現種種跡象，例如：突然記憶力減退、處理訊息速度變慢、注意力不容易集中，都有可能是腦年齡超過實際年齡。
15分鐘測驗分析大腦年齡 即時掌控大腦健康情況
當發現自己腦部執行力開始下降或不佳時，可以利用CogMate腦年齡測驗工具，僅需15分鐘左右，就能分析腦年齡與實際年齡有無差異。如果發現不相符，也不用急著馬上做斷層掃描或核磁共振，可以先檢視自己生活有沒有改善空間。
林冠宏醫師提醒，當大腦年齡上升時，年輕族群不太會馬上意識到，可能只覺得反應頓頓的，但很可能是身體開始有了警訊，例如肝腎代謝能力下降、血液循環不好、營養攝取不足、生活不規律等。如果能夠把改善身體條件，以及養成規律運動習慣，降低生活壓力、穩定作息等，都有機會恢復大腦機能。
規律檢查分析不同時間大腦機能 生活方式影響腦年齡重要關鍵
林冠宏醫師解釋，CogMate腦年齡測驗工具相當便利，其利用撲克牌做為工具隨機設計，每次測驗都會有不同題目，不用擔心每次測驗題目相同，或受測者因曾經接受測驗記住題目，讓測驗失準。依照腦部功能狀況，可以每3個月或半年至1年，確認改善生活方式後，大腦功能有沒有跟著恢復或進步。若有相關需求的民眾可至盤古銀髮網站進一步洽詢 (www.lapangu.com.tw)，掌握自身健康、更了解自己，以進一步改善擁有更好的生活品質。但假使生活方式都已改善或調整，仍然有相同病兆，很可能就要進一步檢查，由醫生判斷後續處置。
生活作息與大腦息息相關 維持腦年齡良好習慣很重要
林冠宏醫師提醒，大腦老化與日常生活息息相關，如果要維持腦部健康，一定要保持良好生活習慣，規律運動、睡眠充足、適時紓壓等都非常重要，如果發現自己的記憶力、注意力、計算能力、執行任務能力等腦部功能下降，可先藉由腦年齡測驗自我評估，後續若改善生活等習慣後，仍覺得不對勁可主動前往就醫，由醫生判斷下一步處置方式，選擇如何檢查與改善、治療。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53406
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