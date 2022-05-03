▲ KYMCO Ionex 感謝媽媽 限時特惠加抽 iPhone 最大獎

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KYMCO Ionex 針對五月獻上多重超值優惠：
第一重 「母親節限定」購車加抽 iPhone 最大獎
自 5 月 1 日起至 5 月 15 日止，凡購買 Ionex 3.0 全車系任一車款，便有機會把 iPhone 13、奇美空氣清淨機以及 Ionex 機能型外套帶回家（須符合中獎稅則辦理相關程序）。
第二重 「Ionex 祭出第二季超狂購車優惠」
凡使用現金購車即贈送最高 5,000 元禮券（i-One 2,000 元、S6 3,000 元、S7 4,000 元、S7R 5,000 元） 信用卡分期購車享 24 期零利率；更搭贈市價 1,780 元的 Ionex 精品組合（Ionex 杯袋、Ionex 黑蝠掛架）。
第三重 Ione x全新超殺資費方案 「換電版全車系資費 0 元起」
Ionex 超狂資費方案，不只同樣資費可使用超過 2 倍以上安時，全系列方案更適用免費換電 799／499，單顆電池 299、499 方案，雙顆電池 299、499、799 方案，基本費皆降至 0 元；此外，更為了高哩程騎士推出全新「勁量騎」資費方案，每月最低 480 元即能享受哩程不受限的暢騎體驗！
Ionex溫馨五月加碼活動將於 5 月 1 日開始至 5 月 15 日，只要前往 Ionex 專賣店購車，就能獲得乙次抽獎機會（抽獎次數可累計），並於 5 月 16 日進行抽獎，中獎名單將於 5 月 17 日前刊登於 Ionex 官網上的最新消息區。