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KYMCO Ionex 感謝媽媽 限時特惠加抽 iPhone 最大獎

▲ KYMCO Ionex 感謝媽媽 限時特惠加抽 iPhone 最大獎
▲ KYMCO Ionex 感謝媽媽 限時特惠加抽 iPhone 最大獎

2GameSome - 有車賞

2022-05-03 16:25:00

一年一度的母親節即將來臨，KYMCO 電動機車品牌 Ionex 加碼推出母親節系列感恩活動，只要在活動期間至 Ionex 專賣店購買 Ionex 3.0 電動機車，就有機會把 iPhone 13、奇美空氣清淨機以及 Ionex 機能型外套帶回家，限時限量送完為止。

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KYMCO Ionex電動機車 Ionex 3.0 換電版提供多樣選擇，包含有輕巧的 i-One（單顆電池）、重心低的 S6（雙顆電池）、高度操控感跟速度感與續航力優勢的 S7 系列、性能表現最強悍的旗艦版 S7R 等車型。

KYMCO Ionex 針對五月獻上多重超值優惠：

第一重 「母親節限定」購車加抽 iPhone 最大獎

自 5 月 1 日起至 5 月 15 日止，凡購買 Ionex 3.0 全車系任一車款，便有機會把 iPhone 13、奇美空氣清淨機以及 Ionex 機能型外套帶回家（須符合中獎稅則辦理相關程序）。

第二重  「Ionex 祭出第二季超狂購車優惠」

凡使用現金購車即贈送最高 5,000 元禮券（i-One 2,000 元、S6 3,000 元、S7 4,000 元、S7R 5,000 元）　信用卡分期購車享 24 期零利率；更搭贈市價 1,780 元的 Ionex 精品組合（Ionex 杯袋、Ionex 黑蝠掛架）。

第三重  Ione x全新超殺資費方案 「換電版全車系資費 0 元起」

Ionex 超狂資費方案，不只同樣資費可使用超過 2 倍以上安時，全系列方案更適用免費換電 799／499，單顆電池 299、499 方案，雙顆電池 299、499、799 方案，基本費皆降至 0 元；此外，更為了高哩程騎士推出全新「勁量騎」資費方案，每月最低 480 元即能享受哩程不受限的暢騎體驗！

Ionex溫馨五月加碼活動將於 5 月 1 日開始至 5 月 15 日，只要前往 Ionex 專賣店購車，就能獲得乙次抽獎機會（抽獎次數可累計），並於 5 月 16 日進行抽獎，中獎名單將於 5 月 17 日前刊登於 Ionex 官網上的最新消息區。

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