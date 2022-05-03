全新配置　Tesla Model S 實車新莊體驗中心限時亮相

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改款 Model S 換上重新設計的前保險桿造型，視覺效果更為銳利。改款 Model S 及 Model X 是在 2021 年 1 月時發表，在外觀部分換上重新設計的前保險桿造型，使整體視覺感受與 Model 3 及 Model Y 更為接近，窗框也自鍍鉻銀色改為亮黑色。Model S 的風阻係數為 0.208Cd，可選擇 19 吋 Tempest 輪圈或 21 吋 Arachnid 輪圈。車色方面，原廠共提供珍珠白 (多塗層)、純黑、夜銀、深藍及本次展場車亮紅 (多塗層) 共 5 款選項。
展車選配新式 21 吋 Arachnid 輪圈。內裝方面，改款 Model S 及 Model X 換上重新設計的座艙，換上 Yoke 方向盤取代傳統方向盤，並取消原有的實體排檔桿，改為預測式排檔，空調出風口也採用隱藏式造型，前座配備 17 吋觸控螢幕，其解析度為 2,200x1,300，電腦運算速度可達 10 teraflops，也支援無線搖桿來控制，配備上擁有全景擋風玻璃、三區溫度控制、前座通風座椅、HEPA 過濾系統、後座中央螢幕、960W 22 組揚聲器、主動道路噪音降噪功能及多裝置藍牙連線，而 Model S 在後座提供 3 人乘坐空間，具備折疊式中央扶手，也擁有額外的收納空間及手機無線充電座，總置物空間達 793 公升。
改款 Model S 換上 Yoke 方向盤取代傳統的方向盤。
後座乘客享有獨立的空調分區與觸控螢幕，出風口隱藏於螢幕外框上方。動力配置方面，Model S 與 Model X 共用相同的馬達系統，雙馬達全輪驅動車型均具備 670hp 尖峰功率，原廠宣稱 Model S 雙馬達車型 0-100km/h 加速需 3.2 秒完成，極速為 250km/h。至於三馬達全輪驅動 Plaid 車型具備 1,020hp 尖峰功率，原廠宣稱 Model S Plaid 0-100km/h 加速需 2.1 秒完成，極速為 322km/h，性能表現堪稱市售跑車水準。
新式智慧頭燈。續航表現方面，Model S 雙馬達車型為 652 公里，Model S Plaid 為 ，637 公里，Model X 雙馬達車型為 560 公里，支援 250kW 超級充電功率，充電插座則自 TPC 改為 CCS2 規格。
Model S 身為 Tesla 於 2016 年正式進入國內市場的首款車型，亦是品牌目前旗艦房車款。而 Model S 自 2020 年後迄今受限產能等因素，至今還尚無法交車，只允許消費者線上排單候位。不過隨著新車逐步亮相，應能很快讓預訂許久的準車主交車。
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Model S
5/3 – 5/27 | 新北新莊服務體驗中心
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Model X
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