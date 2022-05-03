全車系適用的黑化套件　Mercedes-Benz E-Class Night Edition 於歐洲市場推出

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本次推出的 Night Edition 套件是結合 AMG Line 套件及夜色套件而來，搭配單柵式鑽石型水箱罩、Night Edition 葉子板徽飾、黑色排氣尾飾管、及 AMG 亮黑色輕合金輪圈，四門房車及五門旅行車的行李廂蓋飾條也採用亮黑色處理。
內裝方面，E-Class Night Edition 採用 AMG Line 內裝套件搭配黑色頂蓬，儀錶台採用 ARTICO 人造皮質包覆，也具備縫線處理，座椅採用 ARTICO 人造皮質搭配 DINAMICA 纖維材質包覆，還可選配為真皮及 Nappa 真皮包覆，雙前座均具備電熱功能。而座艙飾板則為深色鋁質搭配黑色梣木紋設計，中央鞍座也增加 Night Edition 銘牌，門檻飾板及地毯亦換上 Night Edition 專屬樣式。
E-Class 的前身可追溯至 1953 年推出的 W120 車系，車名則在 1993 年 W124 進行小改款時正式確立，至今發展出 5 個世代，70 多年來在全球市場累計售出超過 1,400 萬輛。而現行 E-Class 屬於 2016 年發表的 213 世代，原廠於 2020 年先後房車、旅行車及雙門轎跑及敞蓬車的中期改款車型，台灣賓士選在同年 10/15 上市，除敞蓬版本外，其餘車身形式均有導入。