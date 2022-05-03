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歡慶首發版 30 周年　Land Rover Defender 110 30th Anniversary Edition

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2022-05-03 17:25:40

Land Rover 近日發表 2023 年式 Defender 30th Anniversary Edition，此版本是為了致敬於 1993 年登場的 Defender 110 First Edition，並將在美國販售，建議售價為 7.5 美元起 (約合新台幣 221.5 萬元起)，目前已可在部分展間購買。

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Land Rover Defender
Land Rover Defender
為了完美捕捉昔日的神韻，外觀採用與 Defender 110 First Edition 相同的富士白烤漆再配上 18 吋亮白越野鐵圈，同時還加裝了多項越野的套件以方便車主們上山下海，其中如越野套件、牽引套件、寒冷套件和黑化套件也都在此版本上列為標配選擇，其中除了車頂行李架、可折疊的登車梯、登車踏板以及擋泥板等越野的設備，也包含了 LED 頭燈、氣壓懸吊、前霧燈等，這些一般要加購的高級配備。另外在車尾旁還會有個 30 周年的特殊紀念鐵牌。

Land Rover Defender
Land Rover Defender
內裝部分，Defender 30th Anniversary Edition 採烏木色鋪陳配上真皮座椅並且具有全景天窗、三區恆溫空調系統、空氣品質監測器搭配車廂空氣電離系統，原廠稱可以達到絕佳舒適度，同時也支援如同手錶配戴的行動鑰匙，讓車主在不方便攜帶鑰匙時也可以方便解鎖車輛。

Land Rover Defender
Land Rover Defender
動力方面，Land Rover Defender 110 P300 S 採用入門級距的 2.0 升直列四缸渦輪增壓汽油引擎，可輸出 300ps 最大馬力及 400Nm 峰值扭力，搭配 8 速手自排變速箱及四輪驅動系統。由於這是為美國市場推出的限量車型，所以國內消費者們應該沒有機會一親芳澤。

Land Rover Defender
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