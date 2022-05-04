行情不好就買反向？小心反向ETF三大迷思

我是廣告 請繼續往下閱讀
日前，三商美邦人壽因為「看空股市」，投資台股反向ETF，導致帳上出現巨額未實現損失。這不是首例，新壽2008年也曾投資美國標普反向2倍ETF，結果美股一路往上，造成新壽帳上投資損失高達兩三百億元，直到2015年才得以解決。
連專業投資機構都可能因為操作反向ETF不慎而慘遭重傷，一般小股民在還沒了解反向ETF本質之前，以為行情不好買入反向ETF就可以獲利，更是得小心。
迷思一 此消彼漲非翹翹板
資深分析師孫慶龍說，最近行情不好，積極型的投資人就會開始尋求放空操作。目前就大盤指數來說，看空操作的方式主要有三：布建期貨空單；放空台灣50ETF；買入反向ETF。
由於期貨槓桿比重約為10倍，因此風險最高，幾乎沒有看錯的空間。至於放空台灣50ETF則需要有券源，融券成本也較高，對於投資人相對不利。因此，最近最流行的，就是直接買入反向ETF，被視作最容易入手的標的。
「但為什麼台灣50ETF下跌一%時，台灣50反一卻沒有上漲1%？」孫慶龍說，這是許多投資人最常提出的問題。簡單地說，台灣50ETF是直接由現股比重所組合而成ETF，但台灣50反一卻是期貨商品。同時，為了要更貼近與台股大盤反向一倍的波動，因此台灣50反一是採取每日結算的方式；而這一計算過程會導致與累積報酬脫鉤。
例如，反向ETF股價下跌50%，未來需要上漲100%，才能回到當初的成本。這就是與反向ETF無法同步上漲的原因。
迷思二 短期避險不宜長抱
多數投資人一旦被套牢，就會習慣性長抱，等待解套。然而，資深分析師陳唯泰提醒，反向ETF千萬不可以這麼做。簡單來說，既然台灣50反一是以期貨商品追蹤指數，期貨商品本身就是以短線操作為主，不宜長抱。
以當年負油價的原油反向ETF來說，原油一瞬間暴跌的當天，反向ETF是與油價有著同步的反向漲跌幅度，但拉長時間後，因為期貨商品特性的關係，漲幅就跟不上了。
簡單的說，期貨用一天來看，指數上漲1%，放空則是跌1%，這沒有錯；但拉長十天來看，如果指數漲了10%，但期貨的淨值並非用累加，而是用累乘統計而來，這就會與指數出現落差，也就是愈漲卻愈跟不上的現象。所以，拿期貨商品的ETF拗單，結果就容易出現放愈久輸愈多的情況。
迷思三 反向成本未必便宜
很多人因為台灣50ETF的股價高達130元，而台灣50反一只有5元左右，就誤以為台灣50反一的成本低，這根本就是一大錯誤。
孫慶龍解釋，反向ETF本身既是期貨的概念，就會出現很多期貨該有的成本。第一就是需要有經理費用，台灣50反一，經理費1%，保管費0.04%。相較於元大台灣50，經理費0.32%，保管費0.035%，反向的經理費，比原型的ETF整整多出兩倍之多。
其次，每一個月都會有轉倉成本，因為期貨是有時間期限的，即所謂的到期日，所以每個月都需要進行結算，把手中的期貨部位賣出，轉倉到下一個月，這一買一賣就無形衍生出新的成本。
因為反向ETF的成本高，加上指數長年趨勢走升特性下，反向ETF的淨值才會這麼低，而絕非成本低的意思。所以，當投資人搞懂反向ETF的特性後，千萬別把反向商品當成股票看待，不適合長期持有；如果要進行避險，也應該先了解這項工具的特性，避免因小失大。