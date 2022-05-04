確診先天性心臟病先別慌　有「它」幸福人生不是夢

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陳主任強調，先天性心臟病是不可忽視的嚴重兒童心臟病之一，當父母被告知寶貝確診時，總感到徬徨無助，尤其台灣少子化的影響下，每一個孩子都是未來的主人翁，必須獲得妥善的治療與照護，然而在多年前，健保尚未實施時，父母至少要賣掉一棟房子才能救活病童，往往產檢時發現胎兒罹患先天性心臟病，只得進行人工流產，相當可惜。
尤其早期診斷只能透過超音波或心導管進行檢查，其中心導管是一種侵入性的檢查方法，有休克、出血的風險性；至於超音波，即便到了現代解析度越來越高，檢查上仍有不少死角，有些病童甚至進行開心手術時，病灶才會被發現。「每個小生命得來不易，都是父母的心頭肉。不論是檢查還是手術治療，新生兒的心臟如雞蛋般大小，手術困難度，猶如雞蛋裡挑骨頭，因此開刀前必須要做到精確診斷，才能正確治療。」
直到1995年，先天性心臟病診斷有了重大進展，當年陳主任因緣際會，加入鑽研兒童心臟病研究先驅呂鴻基教授所引領的團隊，引進可做心臟檢查的電腦斷層（cardiac CT）儀器，當年是亞洲第一、全世界第八部電腦斷層機器，讓病童擁有最正確精準且非侵入性安全的方式完成診斷，到目前發表的國際學術論文有150多篇，參與制定亞洲心臟影像使用及診斷標準，並且受邀到各國發表演講傳授知識經驗。
透過3D列印 複製一顆真實的心臟模型
而後，陳主任與團隊戮力同心，持續應用心臟斷層於各類心臟病，然而不管是超音波或電腦斷層的平面影像，對於家屬來說難以理解，因此於西元2000年左右，建立起「3D立體心臟影像」的應用，這個創新的應用對心臟外科、小兒心臟科醫師在治療上的評估與說明更加方便，對家屬而言，則能更直接了解病童心臟病灶的模樣。「不過先天性心臟病是病灶立體構造很複雜的疾病，光利用3D的影像仍有所限制…」因此，陳主任進一步開發以3D列印的技術，終於2005年複製出全世界第一個與病人真實大小尺寸的心臟模型，為此也讓醫師能於術前反覆練習、模擬複雜的先天性心臟病手術進行方式，著實達到精準治療的效果。
不只單看心臟結構 要能保障處置的療效
不少父母擔心孩子接受心臟電腦斷層檢查有曝露於輻射的疑慮，陳主任表示，目前最新的機器擁有極低輻射線，按受檢者體重有時約等同傳統胸部X光5張的劑量；另外陳主任也持續開發研究心臟磁振掃描攝影（cardiac MRI）的檢查應用，其同樣為非侵入性及安全，且毫無輻射的負擔，MRI的強項在於，開完刀的患者除了使用電腦斷層追蹤器官的結構，目前已經可以使MRI即時觀察評估「心臟動態及其腔室血管內血液動力學變化」4D的影像。這些評估可用來更加保障每一個患有先天性心臟獨特病灶的孩子，處置後都能和正常人的功能一樣，幫助病童都能順利長大並維持正常生活，「病童就能好好上體育課、活動量與生活作息與一般人沒有差異…」透過多元的檢查工具，從出生到成人都能獲得全面的治療與照護，因此陳主任的台大醫院先天性心臟病醫療團隊二度獲得SNQ國家生技醫療品質獎殊榮。
台灣的生育率已是世界倒數有名的低，每一個孩子都是寶貝，也是未來社會國家的支柱，陳主任表示，經由整個醫療團隊的努力，從精準診斷到治療及術後追蹤評估，目前台灣的先天性心臟病患者，已有超過三分之一強年齡大於18歲的成人了，更需要各式精準影像的定期追蹤，以早期發現問題，好提早介入處置，維持更好的生活品質，讓先天性心臟病不再是家庭孩子幸福人生的一道阻礙。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53464
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