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糖尿病患者治療新福音　微創縮胃曠腸手術助穩糖不復胖

糖尿病患者治療新福音　微創縮胃曠腸手術助穩糖不復胖
糖尿病患者治療新福音　微創縮胃曠腸手術助穩糖不復胖

健康醫療網

2022-05-04 10:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】一名53歲的郭先生（化名）是一位小兒麻痺身障者，由於行動受限加上創業壓力大，因此養成了不良的飲食及生活習慣，體重從70公斤暴增到130公斤，因擔心身體出狀況而主動至醫院檢查。結果發現不只罹患了高血壓及高血脂，糖化血色素還超過8，已經接近糖尿病重症患者！經過口服藥物及針劑治療後，體重雖有稍微下降，但糖化血色素還是居高不下，因此在與醫師討論後，採用「微創縮胃曠腸手術」並搭配「新一代腸胃道切割吻合器材」治療後，目前體重已經減至80公斤，且空腹的糖化血色素指數也連帶降低至5.8的正常值，生活品質也因此明顯改善。

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糖尿病患者新觀念　減重能夠改善糖尿病！

中國附醫國際代謝形體醫學中心辛明哲主任表示，隨著飲食及生活習慣的改變，根據臨床統計資料顯示，至少有三分之二的第二型糖尿病患者都有過重或肥胖的問題，而當糖尿病合併肥胖問題就稱作「糖胖症」。糖胖症患者若沒有及時治療的話，恐引發腎衰竭及心血管疾病，造成死亡率大幅上升，因此若能在早期將體重減重5％至10％，就能減少胰島素阻抗問題，並且改善糖尿病及併發症發生機率。

微創縮胃曠腸手術搭配減重穩合器　縮短手術及術後恢復時間

辛明哲主任說明，目前針對糖胖症患者，若使用口服或針劑治療後，仍無法有效控制體重及血糖的話，就建議採手術治療。傳統的縮胃手術，是透過改變胃容量讓患者減少食物攝取，儘管短期內可以達到減重效果，但以中長期來看仍有部分患者出現復胖問題，而對中長期的糖尿病病人來說，抗糖尿病的效果較不顯著；目前新型的微創縮胃曠腸手術，除了縮小胃容量外，還可以調整小腸工作長度，改善食物吸收效率達到減重效果，另外90%的糖尿病初期患者，甚至有機會可以不需再使用任何降血糖藥物。

辛明哲主任補充，過去傳統手術因手術時間較長且必須手工切除及縫合，對於患者與醫師來說都是相當大的挑戰，但拜醫療科技進步之賜，現在透過「微創縮胃曠腸手術」並搭配「新一代腸胃道切割吻合器」後，手術時間能大幅縮短至一個半小時，且術後患者僅需在醫院觀察兩天即可出院，對於糖胖症患者來說是一大福音。

肥胖型糖尿病成因多　專業醫師助穩糖不復胖

辛明哲主任提醒，造成肥胖型糖尿病的因素非常複雜，民眾千萬不要誤信坊間減肥偏方，避免傷害健康，建議還是要交由專業醫師協助，透過完整醫療團隊整合治療，並讓患者養成正確的飲食及運動方式，才能真正遠離糖尿病，達到減重不復胖的生活習慣。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53631

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