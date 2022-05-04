糖尿病患者治療新福音　微創縮胃曠腸手術助穩糖不復胖

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中國附醫國際代謝形體醫學中心辛明哲主任表示，隨著飲食及生活習慣的改變，根據臨床統計資料顯示，至少有三分之二的第二型糖尿病患者都有過重或肥胖的問題，而當糖尿病合併肥胖問題就稱作「糖胖症」。糖胖症患者若沒有及時治療的話，恐引發腎衰竭及心血管疾病，造成死亡率大幅上升，因此若能在早期將體重減重5％至10％，就能減少胰島素阻抗問題，並且改善糖尿病及併發症發生機率。
微創縮胃曠腸手術搭配減重穩合器 縮短手術及術後恢復時間
辛明哲主任說明，目前針對糖胖症患者，若使用口服或針劑治療後，仍無法有效控制體重及血糖的話，就建議採手術治療。傳統的縮胃手術，是透過改變胃容量讓患者減少食物攝取，儘管短期內可以達到減重效果，但以中長期來看仍有部分患者出現復胖問題，而對中長期的糖尿病病人來說，抗糖尿病的效果較不顯著；目前新型的微創縮胃曠腸手術，除了縮小胃容量外，還可以調整小腸工作長度，改善食物吸收效率達到減重效果，另外90%的糖尿病初期患者，甚至有機會可以不需再使用任何降血糖藥物。
辛明哲主任補充，過去傳統手術因手術時間較長且必須手工切除及縫合，對於患者與醫師來說都是相當大的挑戰，但拜醫療科技進步之賜，現在透過「微創縮胃曠腸手術」並搭配「新一代腸胃道切割吻合器」後，手術時間能大幅縮短至一個半小時，且術後患者僅需在醫院觀察兩天即可出院，對於糖胖症患者來說是一大福音。
肥胖型糖尿病成因多 專業醫師助穩糖不復胖
辛明哲主任提醒，造成肥胖型糖尿病的因素非常複雜，民眾千萬不要誤信坊間減肥偏方，避免傷害健康，建議還是要交由專業醫師協助，透過完整醫療團隊整合治療，並讓患者養成正確的飲食及運動方式，才能真正遠離糖尿病，達到減重不復胖的生活習慣。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53631
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