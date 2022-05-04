鼻竇炎恐致發音出問題　3D鼻竇內視鏡導航手術助緩解

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澄清醫院中港院區耳鼻喉科林奐宇醫師表示，據該名女患者所述，早在10年前，就已患有鼻竇炎合併鼻瘜肉肥大症狀，那時就有動過傳統手術，以為術後能得到長久根治或緩解，沒想到近半年來，所有的症狀又浮現出來，包括一直流鼻水，偶有頭部與臉部的腫脹感，甚至吃飯時聞不到食物的味道，更常因嚴重鼻塞，導致訓練孩子正確發音時「ㄣ」與「ㄥ」音準不清晰，日常生活與工作表現大受打擊，影響專業自信，幾度都想離職。
3D鼻竇內視鏡導航手術 精準揪出病灶
患者經接受3D鼻竇內視鏡導航手術，術後2週恢復良好，目前無復發跡象，配合藥物控制，1至3個月定期回診追蹤檢查。林奐宇醫師指出，鼻竇位於顱底下方，非常靠近眼部內側與底部，若手術稍有不慎，恐傷及眼睛肌肉、嗅覺黏膜、視神經或血管，若是傷及腦部，易有腦脊髓液滲漏、腦膜炎等致命風險。
此手術採取「3D導航系統」，可大幅降低上述手術可能風險，降低正常組織的傷害，在傷口較小的手術過程中，可分毫不差地知道下刀位置，縮短手術時間，精準處理病灶。
鼻竇炎手術術後 應避免這些行為
林奐宇醫師強調，不論是傳統或新式鼻竇炎手術，於術後一週之內，避免搬取重物，以及從事劇烈運動，且建議恢復過程勿服用任何進補、活血的食物。
值得一提的是，若有相關症狀，常感嚴重（單側）鼻塞、流鼻水、眼部與臉頰疼痛等症狀，萬萬不可輕忽，應立即尋求耳鼻喉科醫師，進一步診斷釐清病灶源頭，以達最佳成效。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53580
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