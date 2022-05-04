印尼穆斯林慶開齋節　高苑科大舉辦活動曝

對於穆斯林來說，一年一度最重要的活動就是齋戒月，而印尼作為東南亞最多穆斯林的國家，在5月2日的「開齋節」上都會歡慶這一天。高苑科技大學全校目前有一千多位的國際生，其中約有二百位是印尼穆斯林，印尼伊斯蘭學生們特別舉辦開齋活動，希望透過活動能分享自己的母國文化，讓台灣朋友們對穆斯林有更多的了解並且可以得到更多的認同與尊重。





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高苑科技大學印尼伊斯蘭學生們特別舉辦開齋活動，數位經營管理系四年級的女學生穿著印尼傳統服裝表演難得一見的孔雀舞，以及由機械與自動化工程系／資訊科技應用系及應用外語系等三位四年級學生組成的團體，由於學生是最後一年在學校參與印尼開齋活動，對於演出都特別的熱情用心。





高苑科大校長趙必孝表示，因受疫情的影響已連續二年有舉辦開齋的活動，印尼的學生們都因此而難過不已，由於學生是最後一年在學校，特別讓印尼伊斯蘭學生們特別舉辦開齋活動，學校尊重來自世界各地的宗教及文化，讓來自世界各地的穆斯林學生，在課業與研究學習同時，能兼顧信仰文化和生活需求。





目前全球約有十八億的穆斯林，佔目前世界人口的四分之一，而穆斯林的「開齋節」是慶祝伊斯蘭教徒為期一個月的齋戒圓滿成功的日子。在齋戒月裡，白天禁止飲食、停止娛樂活動，穆斯林重新歸零追求內心平靜，而「開齋節」當天則象徵著洗淨與重生，代表全新的開始，如同華人的新年，大家一起團聚祝賀、分享美食。



