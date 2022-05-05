外資金童接棒四年　大打分進合擊策略

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2018轉戰面板 親訪工廠 深入了解第一線
只不過，好光景卻馬上遇到挑戰，面對今年景氣可能急速反轉的壓力，外界質疑聲浪再起，但洪進揚這次卻顯得很有信心，「群創已經不一樣了，相信表現能夠超越面板。」
洪進揚在外資金融圈歷練超過十年的時間，後來進入台泥國際公司，在台泥前董事長辜成允身邊認識了截然不同的產業；2018年時，洪進揚成為群創新任董事長，當時群創的股價正面臨票面保衛戰。「我很感恩郭董這麼信任我，讓我有使命感，一個產業不應該這麼悲慘。」洪進揚回憶說，當時他與鴻海集團創辦人郭台銘、總財務長黃秋蓮深談多次，最後才決定接下這個重任。
接手群創後，市場都說洪進揚是要來分拆群創的。為了展現深耕面板的決心，洪進揚用實際行動證明，積極展開走動式的管理，不但每一座工廠都親自走過看過，也與工廠主管們面對面談話，一起吃午餐了解第一線的需求，朝向更扁平的雙向溝通。
2019力抗轉折 帶頭減薪 首度買回庫藏股
洪進揚發現到，群創團隊的每個人都非常的專業，屬於專才型，就像是把一項技能練習到爐火純青、百步穿楊的境界，卻無法看到整個局勢。「If you only have hammer, everything looks like nail.」（如果你只有槌子，一切看來都像是釘子。）他引用了美國心理學家馬斯洛的槌子理論，希望公司的主管們可以走出舒適圈，從專才變成通才，不要慣於用自己熟悉的方式解決問題。
2018年第4季，面板產業景氣開始轉淡，群創陷入連續7季的虧損低潮。洪進揚當時找了協理級以上的主管一起爬合歡山，礙於經費不足，還去借住南投仁愛鄉某學校，並手作學生竹椅回贈，之後又帶領大家泳渡日月潭、親手砍劈作竹筏，「就是希望大家打破過去的窠臼，從不同的觀點去看事情。」洪進揚說。
喜愛山野活動的洪進揚以爬山的經驗為例，他說，首先要看的是登什麼樣的山，中級山還是百岳？選擇什麼路徑，又要耗費多少時間，行前裝備的準備非常重要。如何盤點既有的資源與團隊人才，達到最佳、最公平的配置，正是洪進揚的經營心法之一。他透露，過去每年的預算是極高機密，現在更加透明，針對公司長期的規畫，包括ESG等投入，大家都較有共識，不再是「你不好，我才有資源可以拿」的觀念。
2019年5月，為了凝聚員工向心力，洪進揚宣布與總經理楊柱祥自該月起減薪15%，協理級以上高階主管則是6月起集體減薪10%，基層員工仍維持每年8月調薪的規畫。隨著股價跌跌不休，同年洪進揚也拍板決議首度買回庫藏股，買回超過二十四萬張，平均價格6.98元，之後股價最低曾一度跌破5元。
洪進揚先穩住軍心後，馬上投入本業的改造。在2019年股東會上，洪進揚曾預言，面板產業淘汰賽將出現，最後會剩3至4家脫穎而出。為什麼會有這樣的判斷？洪進揚說，當時面板價格已經跌破了現金成本價，如果經營者的心態沒改變，仍追求擴大產能的話，一定會有人被淘汰，一定會有人被整併。
因此在2018至2019年期間，洪進揚把資源集中於前段製造與技術升級，將IT面板顯示技術從VA（垂直排列液晶）提升至IPS（橫向電場效應），也成功搭上這一波疫情引爆的筆電需求，Mini LED將是下一步高附加產品發展的重點。
果然，四年多來中國面板廠大舉擴產的動作已告一段落，京東方也轉型半導體布局，尤其光電業與半導體業的前段製程重疊性高，從各家專利的布局即可窺得端倪。另外，韓國面板廠退出TFT LCD往OLED、QLED技術走，日本面板產業也無法繼續擴大。
在台灣面板產業的部分，受到美中貿易、地緣政治等因素影響，「台灣廠商對於全球市場，或對客戶來說，是一定要放進去的供應商，將扮演關鍵少數的角色」。洪進揚認為，即使友達要蓋新廠，以十萬片的月產能來計算，僅占整體面板產能1.3%，影響是有限的，而台灣面板公司的強項，包括台灣人的彈性與韌性，以及有完整的各世代線，未來趨勢會走向更彈性化的生產。
2021策略轉型 孵育金雞 扮演部分系統商
就算面臨到這次中國大規模啟動封城，上海、昆山地區高達161家台商受到波及，由於群創在中國並未建立前段製程產能，在昆山也沒有生產線，上海廠採閉環生產，目前影響不大。「這全是拜前董事長段行建的遠見，過去在台灣擴充了不少後段模組產能，」因此相較於同業，也凸顯出群創在台灣擁有全段生產能力的優勢，而且未來更不會砸千億元蓋新廠，將把資源放在技術升級、場域建置，以及尋求內外部的新創投資機會。
洪進揚訂出「分進合擊」的策略，已經陸續成功孵育出許多的小金雞，其中生產X-RAY平板感測器產品的睿生光電於去年12月登錄興櫃，股價一度衝上2百元，躍為醫材界的明日之星。
睿生光電一年的營業額約30億元，約占群創的百分之一，員工人數2百多人，也僅占群創5.8萬人的0.3%。洪進揚坦言，過去在群創裡面，它的資源相對有限，但分割獨立後，團隊方向更明確，展望睿生未來營運，除了人體應用之外，寵物醫療、工業檢測的市場潛力也非常看好。
群創的車用面板業務於2018年3月獨立成了群豐駿科技。洪進揚表示，上述這兩大應用的市場規模夠大，並具有高度客戶化的特性，需要直接與醫師／醫院、車廠進行討論，從軟硬體結合到系統開發整合都能一手包辦。「群創不再只是面板元件的硬體供應商，更扮演部分系統商的角色，創造了更大的附加價值空間，有效提升了每一片面板的單位價值。」洪進揚進一步指出。
此外，方略電子也是近來逐漸浮上台面的小金雞之一，由群創顧問也是前執行副總丁景隆主導。洪進揚透露，老丁（丁景隆）現在忙著新創技術，方略電子已可做出玻璃IC，並獲得夏普電視採用。
洪進揚手上剛好握著玻璃IC的樣品，興奮地分享著，公司還有許多技術正在開發當中，希望這些從內部出去的團隊，可以「破繭而出，破而後立」，母公司本身能獲利，提供子公司資源，而子公司要能獨立，包括財務、業務、人才的招募與培養，甚至是如何讓資本市場認同，更重要的是，負責的經理人還要有擁有決策判斷的能力。
2022再遇考驗 提升價值 迎戰景氣循環
洪進揚不諱言，面板的景氣循環本來就是存在的，以前價格一定要殺到見骨，現在每一家都在進行轉型，達到「More than panel，超越面板」的目標，力求靠著價值提升，抵消景氣循環的衝擊。
然而，面板是建構一個人與未來之間的橋梁，透過面板，延伸人類的五官接觸，不可見、未可感受到的都可以透過面板呈現，儘管產業經歷過洗牌、調整的過程，但隨著應用愈來愈廣，普及到每個面向，「我對面板未來是很樂觀的！」洪進揚深具信心地說。