COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

嬰幼兒食慾差、腹脹　運用傳統療法針灸安全嗎？

嬰幼兒食慾差、腹脹　運用傳統療法針灸安全嗎？
嬰幼兒食慾差、腹脹　運用傳統療法針灸安全嗎？

健康醫療網

2022-05-04 14:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】中醫針灸是流傳兩千多年的古老智慧，許多成人都會利用針灸解決病痛，也能有效治療某些疾病，但很多父母對於嬰幼兒接受針灸治療很有疑慮，既想緩解孩子的不適，又怕針灸對其而言具有危險性。

我是廣告 請繼續往下閱讀
針灸傳統智慧　嬰幼兒使用原則不同成人

中國醫藥大學暨附設醫院顧問醫師孫茂峰教授表示，針灸是在華人世界廣泛使用的醫療行為，目前在全球已使用針灸治療300多種症狀，包括嬰幼兒特殊疾病，所以嬰幼兒也是可以進行針灸療法的，只不過其治療方式與成人不同。

成人的針刺臨床處置模式，強調把針停留在穴位20分鐘至半小時，持續刺激一小段時間，以達治療目的；而嬰幼兒進行針灸治療的的原則為「淺刺而疾發針，日再可也」（淺針刺穴位達到刺激目的後，就快速出針，每日可以針刺兩次），這個方式自古沿用至今。

相關疾病症狀　仰賴針灸輔助　

孫茂峰教授表示，以傳統醫學來輔佐治療的方式日漸受到重視，在臨床上有幾種特殊疾病或症狀，可藉由針灸來彌補現代醫學的不足，例如：腦性麻痺，配合復健加上針灸，嬰幼兒的整體發展和肢體肌張力的改善會比單純復健更見成效。

除此之外，嬰幼兒最常見的就是飲食問題，若是嬰幼兒腹脹、食慾差，透過按摩、針灸都有顯著的療效，且除了頭皮針需依照組織解剖的構造與生長狀況執行，其餘沒有先決條件與限制。

穴位刺激按摩　專業醫師評估

孫茂峰教授從中醫的觀點來說，能在穴位上做到簡單的刺激，都可以改善嬰幼兒的不適。目前也有雷射針，將能量打入人體，以能量刺激穴位，與傳統針灸相比，沒有實際的針，危險性也低，但針灸與傳統療法還是有其存在的必要性，重點是要尋求合格、受專業訓練的醫師，並且具有解剖學的概念與知識。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53596

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

北京加強公廁消毒　封控區內不許兩人同時如廁

疫情趨緩　上海公布首批重大工程復工白名單

歐洲近60%成人、逾30%兒童過胖！世衛：已達流行病程度

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
哪對星球CP是你心中的最佳組合？

哪對星球CP是你心中的最佳組合？

繼續作答
即時
推薦閱讀