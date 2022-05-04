嬰幼兒食慾差、腹脹　運用傳統療法針灸安全嗎？

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中國醫藥大學暨附設醫院顧問醫師孫茂峰教授表示，針灸是在華人世界廣泛使用的醫療行為，目前在全球已使用針灸治療300多種症狀，包括嬰幼兒特殊疾病，所以嬰幼兒也是可以進行針灸療法的，只不過其治療方式與成人不同。
成人的針刺臨床處置模式，強調把針停留在穴位20分鐘至半小時，持續刺激一小段時間，以達治療目的；而嬰幼兒進行針灸治療的的原則為「淺刺而疾發針，日再可也」（淺針刺穴位達到刺激目的後，就快速出針，每日可以針刺兩次），這個方式自古沿用至今。
相關疾病症狀 仰賴針灸輔助
孫茂峰教授表示，以傳統醫學來輔佐治療的方式日漸受到重視，在臨床上有幾種特殊疾病或症狀，可藉由針灸來彌補現代醫學的不足，例如：腦性麻痺，配合復健加上針灸，嬰幼兒的整體發展和肢體肌張力的改善會比單純復健更見成效。
除此之外，嬰幼兒最常見的就是飲食問題，若是嬰幼兒腹脹、食慾差，透過按摩、針灸都有顯著的療效，且除了頭皮針需依照組織解剖的構造與生長狀況執行，其餘沒有先決條件與限制。
穴位刺激按摩 專業醫師評估
孫茂峰教授從中醫的觀點來說，能在穴位上做到簡單的刺激，都可以改善嬰幼兒的不適。目前也有雷射針，將能量打入人體，以能量刺激穴位，與傳統針灸相比，沒有實際的針，危險性也低，但針灸與傳統療法還是有其存在的必要性，重點是要尋求合格、受專業訓練的醫師，並且具有解剖學的概念與知識。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53596
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