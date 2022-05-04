過馬路喘吁吁是口罩惹的禍？走輸小綠人當心肺動脈高壓！

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心臟癌症－肺動脈高壓 存活率比大腸癌低！
高雄榮民總醫院肺高壓專業治療中心主任黃偉春表示，正常人的平均肺動脈壓為14 mmHg（毫米汞柱），一旦超過20毫米汞柱即為「肺動脈高壓」。肺動脈血管壓力過高，會造成供應血流至肺動脈的右心室更用力收縮，長期下來，右心室因負荷過量而逐漸擴大，後續導致心臟衰竭和猝死的風險也會隨之增加。
肺動脈高壓又稱為「心臟癌症」，是一種心臟、肺臟及血管系統嚴重的病變，存活率比台灣常見癌症大腸癌還低！肺動脈高壓成因多樣，除了原發性肺動脈高壓的致病機制尚未明確，部分肺動脈高壓是因其他疾病續發導致，包括自體免疫疾病、先天性心臟病、愛滋病、肝硬化等。另外，不當使用特定藥物或毒物，也可能引發肺動脈高壓。
喘咳血腫暈＋PK小綠人 助早期發現肺高壓警訊
肺動脈高壓的死亡率高，對肺動脈高壓的高風險族群來說，自覺症狀相當重要，如果發現莫名出現「喘（呼吸困難）、咳（嗽）、血（咳血）、腫（下肢水腫）、暈（暈厥或頭暈）」5大症狀，或者過馬路「走輸小綠人」都應提高警覺，進一步諮詢醫師，透過心臟肺部相關檢查，及早發現與診斷肺動脈高壓。
黃偉春主任特別說明，「過馬路PK小綠人」概念來自於臨床評估肺高壓風險的「6分鐘步行測試」，而文獻報告顯示，一般人的行走秒速1.2公尺以上，交通部設計過馬路小綠人時，則是以更寬鬆的標準每秒0.8至1公尺設置，因此正常情況下，人人都可以在時限內通過馬路；但若發現過馬路走輸小綠人，或者步行時感覺氣喘吁吁，就需注意心肺功能可能有問題。
確診肺動脈高壓不要怕 積極治療維持生活品質
中華民國肺動脈高血壓關心協會理事長鄭錦昌表示，早期國人缺乏肺動脈高壓的疾病認知，病人常徘徊在各科別和醫院之間，加上20年前肺動脈高壓缺乏有效的治療，半數病人平均存活不到3年，讓病友與家屬沮喪不已。然而，隨著診療與治療藥物的突破，目前部分肺動脈高壓病人有獲得穩定健保用藥的機會，希望病友不要放棄，及早且積極治療，也能保有良好的生活品質。
高雄榮民總醫院是全台灣第一個成立肺高壓照護團隊的醫院，集結心臟內外科、過敏免疫風濕科、和復健等多面向照護量能，迄今累積20年豐富的治療和照護經驗。院方統計，平均存活10年的肺動脈高壓病人高達8成，甚至有病友已經與肺動脈高壓共存超過20年；而在跨科別團隊的照護之下，病友健康調查量表（SF-36量表指數）上升5至7成，成績斐然。
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