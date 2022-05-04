標配 Honda SENSING、雙車型設定　全新大改款 Honda HR-V 正式在台亮相

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外觀方面，大改款 HR-V 運用 Sleek & Long Cabin 的設計手法，在車頭採用更為高聳細長的頭燈造型，S+ 勁化版配置黑色柵欄風格水箱罩，Prestige 尊榮版則採用車身同色的大型水箱罩，並增加前保險桿運動化飾條，全車系足踏 17 吋胎圈組，Prestige 尊榮版升級運動化鋁合金輪圈。後門延續隱藏式門把，輔以傾斜的 C 柱，車尾具有橫貫式 LED 燈組。
內裝方面，大改款 HR-V 延續 Honda 招牌的 MM 思想 (人性空間極大化，機械空間極小化)，透過水平式的布局來營造更開闊的感受與視野，儀錶板採用結合 4.2 吋螢幕的雙環設計，中控台配置支援 Apple CarPlay/Android Auto 的 8 吋多媒體主機，空調保留實體操作介面，座椅不僅支援 ULTRA Seat 多變功能，包括彈性 U 模式 (後座椅 6/4 分離傾倒打平)、超長 L 模式 (後座椅前倒+助手席前座後倒)、增高 T 模式 (後座椅椅墊向上折疊)，也採用透氣皮質及 G-frame 體感紓壓骨架。配備部分，大改款 HR-V 擁有 EPB 電子式駐車煞車、BRAKE HOLD 智慧型煞車鎖定系統，而 Prestige 尊榮版更升級無線充電座及 Hands-free 感應式啟閉電動尾門附離開自動關閉功能。
安全防護方面，大改款 HR-V 在車體結構上採用 Honda G-CON 技術與 ACE 鋼骨結構車體先進相容工程結構，更導入 Honda SENSING 智慧安全輔助防護系統，帶來 29 項主被動安全系統，其中 LCDN 前車駛離提醒系統為國內首度導入，而 Prestige 尊榮版還升級 LaneWatch 盲點監視系統。
動力配置方面，大改款 HR-V 採用符合六期環保規範的 1.5 升 i-VTEC 直列 4 缸自然進氣汽油引擎，導入 EOP 電動油泵，搭配終傳比降低的 CVT 無段變速系統及前輪驅動，於 6,600rpm 時可輸出 121ps 最大馬力，於 4,300rpm 時可輸出 14.8kg-m 峰值扭力，原廠表示 1,500~3,000rpm 間的扭力輸出有所強化，而平均油耗表現也自前一代的 14.5km/L 進步至 17.0km/L。
HR-V 車系於 2016 年 10 月導入國內，並在 2019 年時進行小改款，迄今已售出超過 4.8 萬輛，成為品牌繼 CR-V 及 Odyssey 後相當重要的休旅產品，在全新世代上市後，相信可持續創造更多話題，也帶給市場更多波瀾。