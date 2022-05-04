「打3劑疫苗、無慢性病」　20多歲女染疫6天後死亡

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醫療應變組副組長羅一鈞表示，今日新增之死亡個案，其中一例為20多歲女性，已接種過三劑疫苗，本身沒有慢性病史。4/26因出現發燒、腹瀉，當天快篩為陽性，並前往醫院進行PCR確診，後續採取居家照護。直到4/29，仍持續腹瀉、腹痛，甚至嘔吐，因此撥打119送往醫院急診，院方進行生命徵象測量後，發現血壓偏低且出現休克及脫水，安排住進加護病房觀察。
羅一鈞接著說明，隔日病情又有變化，氧氣需求量增加，出現呼吸窘迫，因此插管接呼吸器治療，使用瑞德西韋、類固醇、免疫調節劑及抗生素等藥物治療，並安排後送至醫學中心的加護病房，但後續出現呼吸衰竭、許多器官功能障礙的狀況，隔天5/1出現心室顫動，急性且嚴重心律不整，並執行急救無效而過世。「病程約6天左右，屬於病情急速變化的個案。」
羅一鈞指出，「一度懷疑有細菌感染，不過因後來的血液培養與周邊系統培養都沒有跡象，因此初步排除此狀況。死因研判新冠肺炎合併敗血性休克與多重器官衰竭，這是20多歲年齡層確診者當中的死亡首例。」其他死亡個案，都是七十多歲以上長者，本身有慢性疾病，其中幾位採取安寧照護或沒有使用呼吸器插管等侵入性措施，另一位本身有糖尿病，因血糖偏高，緊急送醫急救無效而死亡。
疫情持續擴大 輕重症分流收治原則調整
指揮中心表示，鑒於國內社區疫情持續擴大，確診病例遽增，考量Omicron病毒株特性，是以輕症及無症狀為主的快速傳播模式，為擴大醫療應變量能，即日起調整COVID-19確定病例輕重症分流收治原則，以確保醫療量能及確定病例即時獲得醫療照護，說明如下：
一、 中、重症之確診者，收治於醫院。
二、 無症狀、輕症之成人確診者：
年齡80歲（含）以上或懷孕36週，收治於醫院；年齡70-79歲、65-69歲且獨居者、懷孕35週以內，或無住院需要但不符合居家照護條件者，安排入住加強版集中檢疫所/防疫旅館；年齡69歲（含）以下，且符合居家照護條件、非65-69歲獨居者，採居家照護。
三、 無症狀、輕症之兒童：
出生未滿3個月且有發燒、出生3-12個月且高燒（>39度），且經醫師評估有住院治療必要者，收治於醫院。前開條件以外之兒童，符合居家照護條件者採居家照護；不符合居家照護條件者，則由照顧者陪同收治於加強版集中檢疫所/防疫旅館。
四、 例外情形：
不符居家照護健康條件之無症狀、輕症確診者，如本人或其法定代理人要求希望採居家照護，經醫療人員評估後，得採取居家照護。
五、 無症狀、輕症之血液透析病人，得依地方衞生局規劃，安排居家照護，並於指定之透析診所或醫院接受血液透析治療。
六、 醫院收治之無症狀、輕症確診者，住院天數以不超過5天為原則，倘經醫師評估已無住院醫療需求，且符合解除隔離條件者，得由醫院先行安排出院；未符合解除隔離條件者，下轉返家進行居家照護至隔離期滿。確診者所需「嚴重特殊傳染性肺炎解除隔離治療通知書」或「嚴重特殊傳染性肺炎指定處所隔離通知書及提審權利告知」等行政表單，得由醫院通知衛生局補行開立。
指揮中心籲請地方政府及醫療機構配合落實執行社區確診病例輕重症分流，加速病床周轉率，以確保醫療量能。指揮中心將持續視疫情變化滾動式調整確診病例照護措施，以兼顧病人安全及醫療量能。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53642
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