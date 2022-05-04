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調查：近８成員工認職場壓力影響心理健康　疫情下如何紓壓？

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調查：近８成員工認職場壓力影響心理健康　疫情下如何紓壓？

健康醫療網

2022-05-04 15:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】近期台灣感染COVID-19確診人數大幅日增，面對來勢洶洶的疫情，多所學校停課改為居家線上課程，許多企業也重啟分流上班或居家上班，許多民眾的心情又再度隨著疫情變化大幅起伏，根據董氏基金會去年在疫情三級警戒期間進行的調查結果，民眾面對後續的疫情變化與局勢，有41%的受訪者感到「悲觀」；情緒狀態以「擔心」佔最多。

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職場壓力會影心理健康　半數無管道尋求紓解

疫情不光是影響了民眾的日常生活，對上班族而言，這也成為影響其工作狀態的壓力之一。根據美國心理健康協會（MHA）2021年以17家企業、11,300名員工為對象進行調查的報告：78%的員工認為職場壓力會影響自己的心理健康；因為擔心被感染、影響了其情緒，也增加罹患憂鬱和焦慮的風險。調查也指出，每10個員工就有7個難以在工作集中精神，且只有不到一半的員工知道可以尋求哪些心理健康資源的服務。

閒話家常也能紓壓　記錄每日情緒及時求助

董氏基金會心理衛生中心葉雅馨主任建議，上班族可以先從本身著手改善負面情緒與促進心理健康，使用「憂鬱檢測APP」，了解並記錄每天的情緒，從中觀察自己整體情緒狀態，若發現情緒持續低落就能及時求助。

此外，主動與長輩、親友透過電話、視訊同理對方的心情、話家常其實就是陪伴，也是一種紓壓；或是趁此培養多元興趣，像是：烘焙、繪畫、簡易手工藝等；別忘運動、伸展肢體；或靜下心來，好好整理居住環境或辦公桌，透過「斷捨離」的過程與自己對話，從中釋放壓力！



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53598

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