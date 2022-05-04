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Covid-19流感化　如何自保？

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健康醫療網

2022-05-04 16:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】本土疫情大爆發，單日確診人數突破萬人大關，各縣市政府衛生局忙翻，各地醫院急診也被塞爆，究竟我們在後疫情時代，將邁向流感化的今天，民眾應該如何自保？

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維持社交距離　減少聚餐避免傳染

亞東醫院家醫科醫師鍾曜任表示，健康的民眾應盡量減少至人潮密集的地方，餐廳用餐也須拉出不同桌的社交距離，若非同住家人也建議這段時間減少聚餐。以目前omicron的超強傳染力來說，只要與確診者同桌吃飯，將有極高的機率確診，就算打滿三劑疫苗也有很高的可能性被傳染，因此在家用餐時，若因年紀或特殊原因未打疫苗的人，也應避免與其他家人共餐，來避免家戶內傳染。

正常作息飲食均衡　酒精確實消毒

在個人保健方面，平時應盡量維持正常作息、飲食均衡、充足睡眠、規律運動來保持良好的免疫力。飲食應多吃蛋、豆、魚、肉奶類來補充優質蛋白質，並食用不同種類的蔬果等來補充維生素Ｃ提升免疫力。

外出應隨時備好酒精或乾洗手，只要有觸碰公共設施、碰觸眼口鼻前需做好徹底的消毒工作。另外，盡量避免尖峰時間搭乘大眾運輸工作，盡可能提早出發或是選擇居家辦公。

勿過份擔心就醫　群聚急診添染疫風險

由於單日確診數暴增，鍾曜任醫師建議，民眾勿因爲擔心或是疑似感冒症狀就直接前往各地急診採檢，以避免接觸到高確診風險的病患。但若出現高燒不退、意識不清、呼吸急促等危及生命的症狀仍須即刻就醫。

家中若有無法施打疫苗的小孩、長者，則其他家人應打滿新冠肺炎疫苗三劑來保護無法施打疫苗的同住家人。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53614

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