防新冠重症除了打疫苗 這點也很重要！肥胖成重症地雷 當心錯誤減肥代謝症候群上身

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談及肥胖與新冠肺炎的關聯，陳欣湄引述統計結果，發現「肥胖者、內臟脂肪多以及血糖高的人，成為重症的機率可能提高」。而肥胖又與糖尿病息息相關，一旦血液當中糖分很高，減肥專科醫師邱正宏解釋，「就像是細胞長時間泡在糖水裡面，免疫細胞的功能一定會下降」。當身體已經處於慢性發炎的狀態下，新冠肺炎再引發肺部細胞激素風暴，就容易轉為重症，體重控管因此成為「抗疫」關鍵因素。
熟齡減重更不易 當心代謝症候群成健康殺手
「中年發福」成熟齡族困擾，也增加染疫重症風險。陳欣湄提醒，正常人的代謝率原本就隨著年紀增加而下降，平均每增加10歲就降低10%，一旦進入更年期，減重更不容易，「如果吃很少、動很多，體重還是不減反升，就要檢查是否有代謝症候群」。
年過60歲的資深媒體人粘嫦鈺分享自身減肥經驗表示，自從進入更年期後代謝變得非常緩慢，體態也大走樣，「除了小腹明顯，體型也變得虎背熊腰」，為了減重曾花費大筆金錢，甚至還有人介紹她吃蟲卵巧克力減肥，最後還是透過運動搭配飲食控制，同時輔助食用「黃金益生菌」，總算順利維持體態。
至於要判斷是否為代謝症候群，邱正宏分析：「可從血壓、血糖、血脂三高症狀，另一個就是腰圍。」一般而言，血壓需控制在130/85 mmHg以下；空腹血糖不可超過100mg/dL；三酸甘油酯要低於150mg/dL；高密度脂蛋白男性需高於40mg/dL、女性則需高於50mg/dL；腰圍男性需低於90cm、女性則需低於80cm。邱正宏提醒：「五個指標中三個就可能是代謝症候群。」 如果有代謝症候群，除了容易造成肥胖，還可能有心血管疾病、中風、心肌梗塞等相關問題，必須特別謹慎注意！了解更多「新冠疫情」相關內容，請鎖定TVBS 56頻道《健康2.0》，或訂閱《健康2.0》YT頻道，《健康2.0》也推出《健康2.0 APP》，網羅熱門健康議題，各式健康資訊一手掌握。
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