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史上最省油，單次續航超過 800 公里　Bentley Flying Spur Hybrid 通過 WLTP 油耗認證

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2022-05-04 20:25:40

Bentley 原廠繼去年發表 Flying Spur Hybrid 插電式油電混合車的訊息後，日前再度公布這款當家旗艦的測試數據資料。

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Bentley Flying Spur Hybrid
Bentley Flying Spur Hybrid
經過全球輕型車測試規範 (WLTP) 實測，Bentley Flying Spur Hybrid 的平均二氧化碳排放量控制在 75g/ 公里，打破 Bentley 有史以來的紀錄，這樣的數據對比過往的傳統小型車還要來得優秀。其搭載的 18 kWh 的鋰離子電池，單次充滿電後將電力耗盡，總計可以行駛 41 公里 ( 26 英里 )，以一部重達超過 2 噸的旗艦房車來說，已屬相當優異的表現。

Bentley Flying Spur Hybrid
Bentley Flying Spur Hybrid
Flying Spur Hybrid 所搭載的插電式油電複合動力，採用一具 2.9 升 V6 汽油引擎搭配電動馬達，其綜效輸出可以達到 544PS 最大馬力以及 750Nm 最大扭力，雖然整體性能未能如 V8 版本來的猛爆，但受惠電能系統的優勢，在 4.3 秒內就可達每小時 100 公里，極速上看至 285 公里，並且可以在完全加滿油後持續行駛超過 800 公里，使得性能及續航力上做到妥協。

Bentley Flying Spur Hybrid
Bentley Flying Spur Hybrid
根據 Bentley 對於電能車發展版圖，將在 2024 年旗下所有車款導入油電混合車型，2025 年將會推出該廠第一台量產電動車，最後在 2030 年所有車系都會轉變為電動車。而 Flying Spur Hybrid 在通過認證後， 已可在英國及其他歐洲國家訂購，相信不久後也會與國內消費者見面，若有進一步消息，7Car<小七車觀點>將持續追蹤。

Bentley Flying Spur Hybrid
Bentley Flying Spur Hybrid
Bentley Flying Spur Hybrid
Bentley Flying Spur Hybrid

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