史上最省油，單次續航超過 800 公里　Bentley Flying Spur Hybrid 通過 WLTP 油耗認證

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經過全球輕型車測試規範 (WLTP) 實測，Bentley Flying Spur Hybrid 的平均二氧化碳排放量控制在 75g/ 公里，打破 Bentley 有史以來的紀錄，這樣的數據對比過往的傳統小型車還要來得優秀。其搭載的 18 kWh 的鋰離子電池，單次充滿電後將電力耗盡，總計可以行駛 41 公里 ( 26 英里 )，以一部重達超過 2 噸的旗艦房車來說，已屬相當優異的表現。
Flying Spur Hybrid 所搭載的插電式油電複合動力，採用一具 2.9 升 V6 汽油引擎搭配電動馬達，其綜效輸出可以達到 544PS 最大馬力以及 750Nm 最大扭力，雖然整體性能未能如 V8 版本來的猛爆，但受惠電能系統的優勢，在 4.3 秒內就可達每小時 100 公里，極速上看至 285 公里，並且可以在完全加滿油後持續行駛超過 800 公里，使得性能及續航力上做到妥協。
根據 Bentley 對於電能車發展版圖，將在 2024 年旗下所有車款導入油電混合車型，2025 年將會推出該廠第一台量產電動車，最後在 2030 年所有車系都會轉變為電動車。而 Flying Spur Hybrid 在通過認證後， 已可在英國及其他歐洲國家訂購，相信不久後也會與國內消費者見面，若有進一步消息，7Car<小七車觀點>將持續追蹤。