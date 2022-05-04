COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

兒童確診視訊看病　兒科醫揭「住院、送醫準則」

兒童確診視訊看病　兒科醫揭「住院、送醫準則」
兒童確診視訊看病　兒科醫揭「住院、送醫準則」

健康醫療網

2022-05-04 20:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】新竹縣市迄今已累計超過1,000位以上的COVID-19確診病例，新竹臺大分院生醫醫院針對新竹縣確診個案提供居家關懷服務。近日來新竹縣確診民眾將陸續接到電話關懷，如果自覺身體不適或需要醫療協助的確診個案，關懷專線將會協助安排通訊診療服務。

我是廣告 請繼續往下閱讀
確診兒童居家視訊門診　提供衛教資訊

新竹臺大分院小兒部陳麒年醫師表示，近日已啟動確診兒童居家視訊門診，針對派案至該院的居家確診個案，每日經關懷電話評估後，有通訊診療需求的兒童安排兒科醫師線上評估，並回覆個案的醫療需求，也會提供新冠病毒感染後的衛教資訊，有需求的家長可以諮詢。

Omicron多為輕症　估青少年以下確診者將占1/4

陳麒年醫師說明，就國外統計數字來推估，Omicron確診個案大多以輕症為主，從鄰近的韓國統計數據參考，0-9歲孩童占確診個案12%，10-19歲占了13%，推估台灣未來青少年以下確診者將占四分之一。

而大於一歲的輕症病童目前規劃以居家隔離或檢疫所照護為主，這些確診病童如果有就醫需求，後續的居家醫療照護將是未來這幾個月的一項重要考驗。

用藥需求可代領　6情況需視訊診療或住院

陳麒年醫師提醒，儘管是視訊門診服務，如果小朋友有用藥需求，基本的藥品開立服務是沒有問題的，但後續需要請家人持健保卡至醫院代為領取藥物。

兒童患者病情變化有時候家長較難掌控，目前兒科醫學會的專家建議兒童居家照護期間，適合轉介視訊診療或建議住院的6種情況，包括：

1.一歲以下有症狀者。

2.發燒超過48小時或高燒>39度合併發冷／冒冷汗。

3.退燒後持續活動力不佳。

4.持續嘔吐。

5.超過12小時未進食或未解尿。

6.退燒後仍持續呼吸急促／喘或胸悶胸痛。

兒童出現6症狀　應立即就醫

但如果兒童出現以下6種症狀，家長需要立刻打119或手機連上24小時緊急醫療諮詢平台：1. 抽搐、2. 意識不佳、3. 呼吸困難或有胸凹現象、4. 唇色發白或發紫、5. 血氧飽和度低於94%、6.肢體冰冷合併皮膚斑駁、冒冷汗。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53620

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

脫衣服像撕層皮、床單滿血跡　全台37萬人罹這個病

防新冠重症除了打疫苗 這點也很重要！肥胖成重症地雷 當心錯誤減肥代謝症候群上身

Covid-19流感化　如何自保？

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
哪對星球CP是你心中的最佳組合？

哪對星球CP是你心中的最佳組合？

繼續作答
即時
推薦閱讀