張口發出「嘎嘎」聲？　恐患「顳顎關節疼痛症候群」

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近來受疫情影響，精神壓力大，股市衝擊，甚至要換工作，壓力大，或放假期間熬夜，作息不正常等原因造成顳顎關節疼痛的朋友，有明顯增加的趨勢。
臺北市立聯合醫院忠孝院區口腔醫學科醫師陳立愷指出，下巴關節（即顳顎關節）運動由關節本身結構、牙齒的咬合、神經肌肉系統及情緒所控制，任何一項或其中幾項發生問題就會引起下巴關節疼痛；原因可能不只一項，且可能互為因果，所以稱為「顳顎關節疼痛症候群」。
咬合不良、情緒壓力 找出原因對症下藥
陳立愷進一步指出，發生關節不適症狀，有許多潛在因素，如咬合不良，引起咬合肌肉疲勞，最後導致關節本身型態上改變，就是引起疼痛的導火線；也有因情緒、壓力導致肌肉神經反射系統激起咬合肌肉收縮，這也是一種自然保護機轉，只是時間久了，造成一連串臨床症狀，如張嘴時嘎嘎響、關節疼痛、張口困難、肩頸肌肉酸痛、下巴半脫臼、關節變性等結果。
下巴關節不適 避免有嚼勁食物！
正常情況下，關節內的關節盤和關節突的運動是一致性的，如果不同步就會造成響聲，這就是警訊。陳立愷特別提醒，有此症狀的朋友，暫時要避免吃魷魚絲、牛腱、牛肉乾等需用力咀嚼的零食，因長期間咀嚼有嚼勁的食物，會使症狀加劇，也要避免突然張大口打哈欠及大笑。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53616
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