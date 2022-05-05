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全棟營業共5間房，皆以新竹最有名的「風」來命名、並且擁有獨自的選書架、屬於該房間的香氛。例如有著湛藍元素的吹海風還搭配著舒心浴池；充滿古城元素的穿城風房間，更有宛如獨立包廂式的小窩空間，讓人能在香氣四溢的房間內，自在悠遊於書海與寧靜間。
地址：新竹市北區大同路175號
電話：03-522-0505
網址：site.traiwan.com/orlifestyles/index.html
價位：吹海風雙人房3,600元起、穿城風加大雙人床3,800元起
或者工藝櫥窗 老屋內展現新活力
市區中央路上一棟老宅，透過「或者工藝櫥窗」讓老屋有了新氣息。整棟1-4樓空間讓在地工藝品來做對話，透過國內外優秀的工藝品的引入與不定期藝品策展計畫，讓藝文空間有了多樣性的活化。商店2樓一角落的書籍展示著工藝類的選品，皆來自於創辦人最原點的「或者書店」選書，非常值得停下腳步感受一品帶來的美好。
地址：新竹市北區中央路75號
電話：03-522-0500
FB：或者工藝櫥窗
時間：10:30-18:30（週二、三休）
這篇文章 新竹旅遊｜文化之風吹入新竹！這間民宿有閱讀區還有客房專屬歌單 獨棟工藝選品店網羅在地匠師品多樣美好 最早出現於 行遍天下旅遊網