COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

新竹旅遊｜文化之風吹入新竹！這間民宿有閱讀區還有客房專屬歌單　獨棟工藝選品店網羅在地匠師品多樣美好

新竹旅遊｜文化之風吹入新竹！這間民宿有閱讀區還有客房專屬歌單　獨棟工藝選品店網羅在地匠師品多樣美好
新竹旅遊｜文化之風吹入新竹！這間民宿有閱讀區還有客房專屬歌單　獨棟工藝選品店網羅在地匠師品多樣美好

行遍天下旅遊網

2022-05-05 10:00:41

或者風旅OR Inn　舊城區內的文化感

我是廣告 請繼續往下閱讀
或者風旅OR Inn是新竹市第一家合法民宿，改造自三連棟70多年的老宅，打通後以新竹的人文、景觀樣貌來貫穿室內設計。閱讀區、交誼廳內都是能感受旅途中美好時刻的選品。





全棟營業共5間房，皆以新竹最有名的「風」來命名、並且擁有獨自的選書架、屬於該房間的香氛。例如有著湛藍元素的吹海風還搭配著舒心浴池；充滿古城元素的穿城風房間，更有宛如獨立包廂式的小窩空間，讓人能在香氣四溢的房間內，自在悠遊於書海與寧靜間。



地址：新竹市北區大同路175號

電話：03-522-0505

網址：site.traiwan.com/orlifestyles/index.html

價位：吹海風雙人房3,600元起、穿城風加大雙人床3,800元起

或者工藝櫥窗　老屋內展現新活力

市區中央路上一棟老宅，透過「或者工藝櫥窗」讓老屋有了新氣息。整棟1-4樓空間讓在地工藝品來做對話，透過國內外優秀的工藝品的引入與不定期藝品策展計畫，讓藝文空間有了多樣性的活化。商店2樓一角落的書籍展示著工藝類的選品，皆來自於創辦人最原點的「或者書店」選書，非常值得停下腳步感受一品帶來的美好。







地址：新竹市北區中央路75號

電話：03-522-0500

FB：或者工藝櫥窗

時間：10:30-18:30（週二、三休）



這篇文章 新竹旅遊｜文化之風吹入新竹！這間民宿有閱讀區還有客房專屬歌單　獨棟工藝選品店網羅在地匠師品多樣美好 最早出現於 行遍天下旅遊網

必勝客鹽酥雞比薩意外曝光　「炸OREO」餅皮全場牙起來

清原最神不是芋圓！「隱藏版」店員不藏了：這配料免費加

南投人爆排隊！這款「少見零食」趁熱吃超香：回憶的味道

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
哪對星球CP是你心中的最佳組合？

哪對星球CP是你心中的最佳組合？

繼續作答
即時
推薦閱讀