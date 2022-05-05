動感升級的嗆辣小休旅　Kia Stonic 1.0T 智慧油電 GT-line 試駕

●2022 年式首度導入 GT-line 車型
●配備以 1.0T 智慧油電驚豔版為基礎，售價因搭載專屬套件而高出新台幣 3 萬元為新台幣 88.9 萬元起
●造型採用 GT-line 運動化外觀設計，配備類金屬幾何造型外飾 LED 前霧燈
●車側換上 205/55R17 輪圈，大於 1.0T 智慧油電驚豔版所搭載的 195/55R16，兩者均為雙色配置
●車尾配置跑格化雙邊尾飾管，1.0T 智慧油電驚豔版則為右側單出
●車高較其他版本高 20mm 為 1,520mm
●前輪距與 1.0T 智慧油電驚豔版同為 1,539mm，比 15 吋車型窄 5mm
●車重較 1.0T 智慧油電驚豔版少 1kg 為 1,226kg
●車色增加「穹蒼灰+艷麗紅」、「穹蒼灰+雲雀黃」專屬選項
●內裝配備類金屬及碳纖維飾板
●方向盤升級為 D-Cut 平底樣式，兩側操作介面的撥桿自黑色塑料改為類金屬材質
●座椅改為 Tiger Nose 紋路複合材質，與時尚版的單色布椅或驚豔版的雙色皮椅均有所不同
●油門及煞車踏板均升級為金屬搭配止滑材質
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Kia 總代理台灣森那美起亞於 2021 年 3 月 10 日推出小改款 Stonic 車系，引進 1.4L 時尚版、1.4L 驚豔版、1.0T 智慧油電時尚版及 1.0T 智慧油電驚豔版等編成，今年 4/13 則推出換上全新品牌識別的 2022 年式新車，並增加 1.0T 智慧油電 GT-line 車型，建議售價為新台幣 88.9 萬元起。
外觀方面，Stonic GT-line 將車頭的虎鼻式造型水箱罩及氣壩雙雙改為蜂巢格柵呈現，保險桿兩側下方配置 LED 霧燈組，足踏雙色 17 吋鋁合金輪圈，行李廂蓋右側加入 GT-Line 銘牌，後保險桿配置雙邊單出排氣尾飾管造型，車色部分提供專屬的「穹蒼灰+艷麗紅」及「穹蒼灰+雲雀黃」雙色選項。尺碼部分，Stonic GT-line 的車身長寬高分別是 4,140x1,760x1,520 (mm)，軸距則為 2,580mm。
Stonic GT-line 搭載專屬的外觀套件，前保險桿增加三處通風口，前霧燈移至下氣壩下方兩側，並改為 LED 光源。
Stonic GT-line 的車身長寬高分別是 4,140x1,760x1,520 (mm)，軸距則為 2,580mm。
Stonic GT-line 的後保險桿下方配置雙邊單出排氣尾飾管造型，但實際上仍為車尾上方配置尾翼，排氣管為右側單邊單出的隱藏式設計。
Stonic GT-line 在 Tiger Nose 虎鼻水箱罩的下方增加三處通風口。
Stonic GT-line 搭載 Tiger Eyeline 造型 LED 頭燈組，支援 HBA 智慧遠近光燈調節、自動水平調整、自動啟閉及延遲照明功能。
Stonic GT-line 足踏雙色鋁合金輪圈，配胎為 205/55R17 規格的 Continental ContiPremiumContact 5。
尾燈採用 LED 導光條搭配傳統光源的方向燈及倒車燈，行李廂蓋右下方增加 GT-line 銘牌。
行李廂蓋左下方設有訴說此車搭載 48V 輕型油電動力的 ECO hybrid 銘牌，取代先前的 EcoDynamics+ 銘牌。
內裝方面，Stonic GT-line 延續既有的鋪陳格局，換上 D-Cut 方向盤、類金屬與碳纖維飾板及金屬油門剎車踏板來展現運動感，座椅改為 Tiger Nose 紋路複合材質，與時尚版的單色布椅或驚豔版的雙色皮椅均有所不同，而中控台如同全車系均配置全新 8 吋多媒體系統，支援無線 Apple CarPlay 及有線 Android Auto 手機連結功能。
，Stonic GT-line 延續既有的鋪陳格局，換上 D-Cut 方向盤、類金屬與碳纖維飾板及金屬油門剎車踏板來展現運動感
Stonic GT-line 擁有類金屬與碳纖維飾板，表面以立體紋路處理。
Stonic GT-line 的油門與煞車踏板升級為金屬搭配止滑材質的樣式。
儀錶板以雙環指針式為基礎，搭破中央的 4.2 吋全彩的整合智慧型旅程電腦，可顯示包括 48V 輕油電動力系統運作情形在內的多種行車資訊。
Stonic GT-line 換上 D-Cut 平底式方向盤，兩側多功能操作介面的撥桿也自黑色塑料升級為類金屬材質。
方向盤在六點鐘方向增加 GT-line 銘牌。
方向盤左側按鈕可操作音響、聲控及通話功能。
方向盤右側按鈕可操作 SCC 智慧巡航控制系統、LFA 進階型車道維持輔助系統及行車資訊螢幕等功能，
Stonic 全車系均配置中控台 8 吋多媒體系統，支援無線 Apple CarPlay 及有線 Android Auto 手機連結功能。下方保留實體旋鈕及按鈕。
Stonic GT-line 配備單區恆溫空調系統，透過旋鈕與按鈕操作，還擁有獨立的單色液晶顯示幕。
中控台設有 USB 及 12V 180W 電源插座，也配置 2 處具止滑功能的收納空間。
排檔桿為傳統式而非線傳設計，在 D 檔左方提供手動換檔機能，排檔座前方設有停車雷達開關及駕駛模式切換按鈕。
Stonic 全車系採用傳統拉柄式手煞車，中央鞍座設有不具止滑及夾緊功能的 2 組置杯座。
掀起中央扶手可見到底部植絨的置物空間，然而左上角區塊受手煞車機構的影響，使空間無法達到完全方正。
Stonic GT-line 的座椅改為 Tiger Nose 紋路複合材質，與時尚版的單色布椅或驚豔版的雙色皮椅均有所不同，調整方式為全手動，發泡綿設定軟硬適中，支撐度達到水準之內。
Stonic GT-line 的後座空間受惠於前座椅背薄形化設計而不致過於侷促，車頂造型平整而保有可接受的頭部空間，地面隆起的範圍亦不大，可惜椅背中央未能配置扶手。
中船後方設有 USB Type-A 插座，滿足後座乘客 3C 產品的充電需求，但無後座空調出風口。
附表為本站實測座艙空間之數據。
Stonic GT-line 擁有 352 公升的行李廂標準狀態置物容積，將後座椅背進行 6/4 分離傾倒後，最高可擴充至 1,155 公升，平整性良好，唯獨門檻偏高。
行李廂底板下方可見到 48V 輕油電相關機件與隨車工具。
安全防護方面，Stonic GT-line 搭載 SCC 智慧巡航控制系統 (作動範圍 10~180km/h)、FCA 前方主動剎車輔助 (含行人、騎士、車輛)、全速域 LFA 進階式車道維持輔助系統、HBA 智慧遠光燈調整及 DAW 駕駛疲勞提醒等，原廠宣稱已達到 Level 2 半自動駕駛輔助程度，至於基本的 6 具 SRS 輔助氣囊、ESC 電子車身穩定系統也都在配備清單之中。
附表為本站實測行李廂空間之數據。
動力配置方面，Stonic GT-line 採用 1.0 升 ‘Smartstream’ T-GDi 渦輪增壓汽油引擎，搭配 MHSG 輕型混合啟動馬達及鋰電池構成 48V 輕型油電動力，於 6,000rpm 時可輸出 120ps 最大馬力，於 2,000~3,500rpm 間可輸出 20.4kg-m 峰值扭力，搭配 7 速雙離合器自手排變速箱及前輪驅動，平均油耗達到 19.9km/L，能源效率為二級。
發動 Stonic GT-line 的引擎準備上路之時，便可以感受到震動程度受惠於 48V 輕油電系統而不明顯，加速時的衝勁在邏輯聰明的雙離合器變速箱匹配之下算是輕快，且鬆開油門時還可可自動進入滑行功能，讓引擎自動關閉來節省油耗，煞車時則進行動能回收，怠速熄火的作動效果俐落而不易察覺，對應都會區的使用需求堪稱舒適而平順。
乘駕感受方面，Stonic GT-line 雖然是運動化的車型，但並未針對懸吊系統進行重新設定，不過原本的設定已屬偏向歐化的調校，因此擁有明顯的路感回饋，轉向反應直覺而清晰，側傾以跨界休旅來可以接受，整車組裝品質良好，NVH 工程表現在水準之內。
Stonic GT-line 的到來，以運動化的姿態，搭配車系中較高階的配備水準，成功補齊了產品線，而整體實力在去年的小改款後已不俗，消費者所期待的 ADAS 已達 Level 2 等級，此回以售價增加 3 萬元的方式，提供喜愛獨特風格的消費者新的選擇，相信可強化整體的銷售表現。